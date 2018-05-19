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إنجاز 60 بالمئة من أعمال صيانة الكليات المتضررة من الإرهاب في الحسكة

أنجز فرع جامعة الفرات في الحسكة 60 بالمئة من أعمال صيانة الكليات الجامعية المتضررة جراء الأعمال الإرهابية.

وبين رئيس فرع جامعة الفرات في الحسكة الدكتور نجم الحميدي  أن أعمال الصيانة المنفذة عن طريق فرع الإسكان العسكري تسير بوتيرة جيدة ومن المتوقع استكمالها قبل بداية الامتحانات الجامعية المقررة في العشرين من شهر حزيران القادم لافتا إلى أن أعمال الصيانة شملت أعمال الكهرباء والمنجور والألمنيوم والأسقف المستعارة ودورات المياه وإعادة بناء الأجزاء المتهدمة جراء الإرهاب.

وأشار الحميدي إلى أن رئاسة جامعة الفرات خصصت مبلغ 60 مليون ليرة سورية لكامل الصيانات المطلوبة في كليات الاقتصاد والهندسة المدنية وطب الأسنان والعلوم والهندسة الزراعية إضافة إلى كلية الحقوق.

وكان فرع الجامعة قد بدأ بأعمال الصيانة في الخامس عشر من شهر نيسان الماضي.

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