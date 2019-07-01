إعلان أسماء الناجحين المرشحين لمنح دراسية مقدمة من سلوفاكيا لمرحلة “الماجستير”

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم أسماء الناجحين المرشحين للمنح الدراسية المقدمة من جمهورية سلوفاكيا لمرحلة الدراسات العليا “ماجستير” في الاختصاصات المتوافرة في جامعاتها للعام الدراسي 2019-2020.



وبينت الوزارة في إعلانها أنه يحق للطلاب الناجحين التقدم بطلب استنكاف في موعد أقصاه 4-7-2019 وإلا يحرم الطالب من التقدم إلى باقي إعلانات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي والأعوام القادمة مؤكدة أن القبول النهائي للطالب مرتبط بموافقة الجهات المعنية في سلوفاكيا حيث يقوم الجانب السلوفاكي المانح بإرسال القبولات ويعود له تحديد أسماء المقبولين من بين المرشحين الناجحين.



وتتضمن المنح إعفاء من الرسوم الدراسية وراتبا شهرياً مقداره 280 يورو ومنحة مالية عند بدء الدراسة وأخرى تصرف للطالب الذي أنهى دراسته بنجاح ودورة في اللغة السلوفاكية لمدة 10 أشهر “علماً أنها لغة الدراسة” في حين يلتزم الطلاب في حال قبولهم بنفقات السفر ذهاباً وإياباً وأي نفقات أخرى لم يتم ذكرها سابقاً.



وكانت الوزارة أعلنت عن هذه المنح في التاسع من شهر نيسان الماضي.