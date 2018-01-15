إعفاء كل نقابي هرب ابنه من الخدمة الإلزامية

أصدر الاتحاد العام للعمال تعميما إلى الاتحادات المهنية واتحادات عمال المحافظات وكافة النقابات للاستعداد لعقد المؤتمرات العمالية السنوية لعام 2018 .

وطالب التعميم إبلاغ كافة النقابيين في مكاتب الاتحادات المهنية ومكاتب اتحادات العمال بالمحافظات ومكاتب النقابات بضرورة تقديم ما يثبت سلامة وضع أبنائهم ممن هم في سن التكليف وكل من لا يتقدم من المذكورين بهذه الوثائق يعتبر مكانه شاغرا ويرمم خلال انعقاد المؤتمر.

واستثنى تعميم الاتحاد العام للعمال، النقابيين الذين استشهد أحد أبنائهم من الإعفاء شريطة أن يتقدم بما يثبت حالة الاستشهاد .

وأكد التعميم على ضرورة موافاة الاتحاد العام للعمال بتلك الوثائق التي طلبها من النقابيين قبل انعقاد المؤتمرات و التي ستنطلق الأحد القادم .

يذكر أن الأمين القطري المساعد لحزب البعث هلال هلال، أعلن في مؤتمر شعبة الخطوط الأمامية والتابعة لفرع القنيطرة العام الماضي أنه سيتم إعفاء كل قيادي قد هرب ابنه من الخدمة العسكرية.