وزير النقل م. علي حمود يقدّم في جلسة الحكومة اليوم ما تمّ إنجازه في مجال إعادة تأهيل الخط الحديدي بين مناجم الفوسفات وحمص وصولاً إلى مرفأ طرطوس، والجهود الوطنية الكبيرة التي قام بها عمّال الخطوط الحديدية السورية بإنجاز العمل خلال 70 يوماً والعائد المالي الذي يحققه هذا التشغيل بإيراد 2 مليار ل.س.

ومن جهته كلف مجلس الوزراء وزارة النقل بإعداد رؤية شاملة للنقل السككي على كامل الأراضي السورية وذلك في إطار التوجه الحكومي لتعزيز منظومة النقل السككي، وأثنى على الإنجاز الذي تحقق بإعادة تأهيل سكة الحديد من حمص حتى مناجم الفوسفات بطول 186 كيلومتراً وذلك بفضل انتصارات قواتنا المسلحة في المنطقة حيث تم إنجاز العمل ضمن الفترة الزمنية المحددة من العاشر من تموز الماضي وحتى 20 أيلول الجاري.