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إعادة تأهيل الخط الحديدي بين مناجم الفوسفات وحمص وصولاً إلى مرفأ طرطوس

وزير النقل م. علي حمود يقدّم في جلسة الحكومة اليوم ما تمّ إنجازه في مجال إعادة تأهيل الخط الحديدي بين مناجم الفوسفات وحمص وصولاً إلى مرفأ طرطوس، والجهود الوطنية الكبيرة التي قام بها عمّال الخطوط الحديدية السورية بإنجاز العمل خلال 70 يوماً والعائد المالي الذي يحققه هذا التشغيل بإيراد 2 مليار ل.س.إعادة تأهيل الخط الحديدي بين مناجم الفوسفات وحمص وصولاً إلى مرفأ طرطوس

ومن جهته كلف مجلس الوزراء وزارة النقل بإعداد رؤية شاملة للنقل السككي على كامل الأراضي السورية وذلك في إطار التوجه الحكومي لتعزيز منظومة النقل السككي، وأثنى على الإنجاز الذي تحقق بإعادة تأهيل سكة الحديد من حمص حتى مناجم الفوسفات بطول 186 كيلومتراً وذلك بفضل انتصارات قواتنا المسلحة في المنطقة حيث تم إنجاز العمل ضمن الفترة الزمنية المحددة من العاشر من تموز الماضي وحتى 20 أيلول الجاري.

وأشار وزير النقل المهندس علي حمود إلى أن “الإنجاز الكبير الذي تحقق بإعادة تأهيل سكة الحديد من حمص حتى مناجم الفوسفات بطول 186 كيلومتراً سيعود بمردود كبير يقدر بالمليارات وسيختصر الزمن لتأمين الكميات اللازمة لوصولها إلى المرافئ”.

وأوضح الوزير حمود أن إيصال القطار إلى مناجم الفوسفات سيمكن المؤسسة العامة للسكك الحديدية من نقل 3200 طن من الفوسفات يوميا من خلال 4 رحلات قطار وهذا لا يمكن نقله بالشاحنات وسيخفف الكلفة على مؤسسة الفوسفات حيث أن سعر النقل بالقطار لا يتجاوز 50 بالمئة من سعر النقل بالشاحنات.

وفي سياق متّصل لفت الوزير حمود إلى أنّه تم تكليف الوزارة بإعداد رؤية شاملة لنقل الضواحي وأخرى للسكك الحديدية على كامل الأراضي السورية.

المصدر: دمشق الآن

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