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إطلاق الموسم السادس من مسابقة مشروع دعم سينما الشباب

أعلنت المؤسسة العامة للسينما أنه يمكن للراغبين بالمشاركة في الدورة السادسة لمسابقة مشروع دعم سينما الشبابإطلاق الموسم السادس من مسابقة مشروع دعم سينما الشباب تقديم نصوصهم إلى المؤسسة اعتبارا من يوم الأحد القادم ولغاية نهاية العام.

وأشارت مؤسسة السينما اليوم إلى أنه يمكن للراغبين بالاشتراك في المسابقة تقديم نصوصهم إلى ديوان المؤسسة خلال هذه الفترة عبر خمس نسخ ورقية وواحدة الكترونية مع نسخة عن السيرة الذاتية للمتقدم.

ومشروع دعم سينما الشباب أطلقته مؤسسة السينما لأول مرة عام 2012 عبر إحداث وحدة لدعم السينما الشابة تابعة لمديرية شؤون الإنتاج السينمائي بالمؤسسة بغرض إتاحة الفرص أمام الشباب لاظهار مواهبهم الفنية سواء في مجال الكتابة أو الإخراج على ألا تتجاوز مدة العرض خمس عشرة دقيقة.

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