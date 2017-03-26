إطفاء الأنوار في عدد من المواقع في العالم في إطار مبادرة “ساعة الأرض”

أطفئت الانوار الليلة الماضية في عدد من المواقع في مناطق مختلفة من الكرة الارضية وذلك في إطار مبادرة “ساعة الأرض”.



وتقضي هذه التعبئة في جميع انحاء العالم ضد ارتفاع حرارة الارض بإطفاء انوار المدن والمواقع المهمة في العالم أجمع لمدة ساعة عند الساعة 30ر20 بالتوقيت المحلي.



وذكرت “ا ف ب” أن أنوار مبنى “امباير ستيت” في واشنطن ومقر الأمم المتحدة في نيويورك وبرج ايفل في باريس وساعة بيغ بن في بريطانيا والاكروبول في اليونان والاهرامات في مصر والكرملين في موسكو وكنيسة القديس بطرس في روما وقصر الحمراء في غرناطة أطفئت أمس في إطار مبادرة “ساعة الأرض”.



وبدأت العملية في العاصمة الاسترالية سيدني حيث غرقت الاوبرا الشهيرة في الظلمة وكذلك الجسر الذي يعلو مرفأ المدينة.



وفي ألمانيا شاركت نحو300 مدينة في المبادرة وفي برلين اطفئت انوار بوابة براندنبورغ في قلب العاصمة الى جانب بلدية المدينة.



وقال مدير مبادرة “ساعة الأرض” سيدارث داس: “أطلقنا ساعة الأرض سنة 2007 لنظهر للقادة أن المواطنين يهتمون بالتغير المناخي .. هذه اللحظة الرمزية باتت اليوم حركة عالمية تذكر بأهمية الدور الذي يؤديه المواطنون”.



ويشهد العالم تسارعا كبيرا في وتيرة الاحترار العالمي تحت تأثير الغازات المسببة لمفعول الدفيئة والناجمة بدرجة كبيرة عن احتراق مصادر الطاقة الاحفورية “غاز وفحم ونفط”.



وكان العام 2016 السنة الاكثر دفئا في العالم مسجلا مستوى قياسيا سنويا للحرارة للسنة الثالثة على التوالي.

وكالات