إصلاح 80% من خط الدار الكبيرة.. الكهرباء تصل تلبيسة والغنطو وتير معلة خلال أيام

أنجزت ورشات الكهرباء بحمص أعمال تأهيل وصيانة 80 بالمئة من خط كهرباء الدار الكبيرة المغذي لقرى الدار الكبيرة وهبوب الريح والهجانة والغنطو وقسم من بلدة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وقال المهندس مالك محمود رئيس دائرة التوتر المتوسط في شركة كهرباء حمص إن خط كهرباء تير معلة المغذي لمحطات ضخ المياه تم الانتهاء منه بشكل كامل وخلال ثلاثة أيام ستكون الكهرباء مؤمنة في بلدات تلبيسة وهبوب الريح والغنطو وتير معلة مشيراً إلى أنه يجري الكشف حالياً على مراكز التحويل التي وصلت نسبة التخريب فيها إلى 50 بالمئة.

وأضاف محمود إنه يجري العمل حالياً على خط الرستن الرئيسي وتم إيصال الكهرباء إلى مزارع الرستن لافتاً إلى أن نسبة التخريب في الشبكة الكهربائية في مدينة الرستن وصلت إلى 100 بالمئة.

أما فيما يتعلق بالواقع الكهربائي في منطقة الحولة فأشار محمود إلى أن الكهرباء مؤمنة في بلدات الحولة وتلدو وتل ذهب وكفرلاها وتتم تغذيتها حاليا من خط كفرلاها ويجري العمل لإصلاح خط تلدو حيث تم تركيب الأعمدة والأبراج لافتاً إلى أن نسبة التخريب في هذا الخط تقدر بـ 50 بالمئة.

يذكر أن ورشات الكهرباء باشرت منذ اللحظات الأولى لإخلاء منطقة الريف الشمالي والحولة من الإرهابيين بإعادة تأهيل وصيانة ما خربه الارهابيون على خطوط الشبكة الكهربائية.

من جهة ثانية أكد مدير فرع المؤسسة العامة لمياه الشرب بحمص المهندس حسن حميدان أن الوضع المائي في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي الغربي مقبول على الرغم من بعض التعديات على الشبكة المائية في بعض القرى والتي تشمل استجراراً غير مشروع من الشبكة وتخريب وسرقة بعض العدادات.

ولفت حميدان الى أن قرى الحولة تستمد مياهها عبر 20 بئراً محلياً معظمها بحالة جيدة مشيراً إلى حدوث تخريب في بعض آبار تلدو وتقدر الأضرار على الشبكة المائية في المنطقة بنحو 20 بالمئة مؤكداً أن ورشات المياه انطلقت صباح اليوم لإصلاح الأعطال والتعديات الحاصلة كما سيتم وقف الاستجرار غير المشروع وتركيب عدادات مياه نظامية للمواطنين.

من جهته أشار الدكتور حسان الجندي مدير صحة حمص إلى تعرض مشفى تلدو الوطني لأضرار كبيرة في حين ان المركز الصحي في كفرلاها بحالة جيدة لافتاً إلى أن خطة العمل القادمة ستشمل وضع نقاط طبية في المناطق التي تضم تجمعات سكنية لتقديم أكبر عدد من الخدمات الصحية المجانية للأهالي في الحولة.



المصدر : سانا