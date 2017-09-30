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إصابة 3 أشخاص جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف الصاروخية على سلمية ومحيطها

أصيب 3 اشخاص بجروح متفاوتة جراء اعتداءات نفذها إرهابيو “داعش” على مدينة سلمية ومحيطها بريف حماة.أصيب 3 اشخاص بجروح متفاوتة جراء اعتداءات نفذها إرهابيو “داعش” على مدينة سلمية ومحيطها بريف حماة.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة بأن “7 قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو “داعش” سقطت على المنازل السكنية في قرية بري شرقي بريف سلمية ما أسفر عن وقوع 3 إصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية في المنازل والممتلكات العامة والخاصة”.

ولفت المصدر إلى أن إرهابيي داعش “نفذوا اعتداءات عبر قذيفتين صاروخيتين على مدينة سلمية سقطتا في الأراضي الزراعية دون أن تسفرا عن وقوع أضرار”.

وأصيب أمس 5 اشخاص بينهم طفلان في اعتداء لإرهابيي “داعش” بـ 9 قذائف صاروخية على مدينة سلمية.

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات ريف مدينة سلمية مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمي “داعش” وجبهة النصرة تعتدى على الأهالي في المناطق الآمنة وتمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والقيام بأعمالهم الزراعية فضلاً عن استهداف المدينة بالقذائف حيث استشهد 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون في الـ 24 من الشهر الجاري جراء اعتداءات نفذها إرهابيو “داعش” بالقذائف الصاروخية.

المصدر: سانا

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