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إصابة مدني بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في ريف درعا

أصيب مدني بجروح بليغة يوم أمس نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارته الخاصة في بلدة الطيبة جنوب شرق مدينة درعا.

وانفجرت عبوة ناسفة بسيارة خاصة تعود لصاحبها وهو مدير مدرسة في بلدة الطيبة حيث تم نقله إلى مشفى درعا الوطني لتلقي العلاج.

وذكر مصدر طبي في مشفى درعا الوطني أن المشفى استقبل مدنياً مصاباً في ساقيه إثر انفجار عبوة ناسفة.

وفي 25 من الشهر الجاري أصيب فتى بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في منطقة درعا البلد، وقضى 3 مدنيين وأصيب رابع بجروح في الثالث عشر من الشهر الجاري جراء انفجار عبوة ناسفة قرب دوار العباسية في درعا البلد بمدينة درعا.

وتشهد مناطق درعا وريفها بشكل متقطع خروقات أمنية من قبل بعض المجموعات المسلحة التي أكدت تقارير بأنها مرتبطة بالكيان الإسرائيلي ولا تزال تتلقى دعم مادي ولوجستي منه، في حين تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة تلك المجموعات.