إصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في حي الأربوية بمدينة القامشلي

أصيب عدد من الأشخاص بجروح نتيجة انفجار سيارة مفخخة في حي الأربوية بمدينة القامشلي.



وكانت سيارة مفخخة مركونة أمام الثانوية الصناعية في حي الأربوية في مدينة القامشلي انفجرت صباح اليوم ما تسبب بإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في المكان.



وأشار المراسل إلى أنه تم إسعاف المصابين إلى مشافي المدينة وتقديم الإسعافات والتداخلات العلاجية لهم.



واستشهد في السابع من الشهر الجاري عدد من المواطنين بينهم 3 أطفال نتيجة تفجير إرهابي بسيارة مفخخة كانت مركونة جانب مركز الاتصالات في بلدة القحطانية نحو 30 كم إلى الشرق من مدينة القامشلي.