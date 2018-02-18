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إسقاط طائرة تجسس سعودية في صعدة باليمن

 

واصل طيران النظام السعودي عدوانه على اليمن ونفذ غارات على مناطق عدة فيما تمكن الجيش واللجان الشعبية اليمنية من إسقاط طائرة تجسس في محافظة صعدة شمال البلاد.

وذكر مصدر محلي في صعدة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم إن طيران العدوان السعودي شن عدة غارات على مديرية مناخة في المحافظة مستهدفا أبراج الاتصالات في جبل شبام ما أدى إلى تدميرها.

وكان 18 يمنيا بينهم نساء وأطفال قتلوا أمس في مجزرة جديدة ارتكبها طيران العدوان السعودي في صعدة في إطار عدوانه المتواصل على اليمن منذ عام 2015.

من جهة ثانية أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان السعودي في محافظة صعدة.

وأوضح مصدر عسكري لموقع المسيرة نت اليمني أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة التجسس المعادية في منطقة البقع .

وكانت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية أسقطت في كانون الثاني الماضي طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان السعودي في منطقة مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب كما قتل وأصيب عدد من مرتزقة النظام السعودي خلال تصدي وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية أمس لمحاولة تقدم لهم في مديرية القبيطة بمحافظة لحج اليمنية وفقا لمصدر عسكري.

 

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