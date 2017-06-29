إزالة حواجز وكتل إسمنتية بدمشق وريفها وحماة.. وإبقاء الضروري منها

بينما بدأت جهات معنية بإزالة حواجز وكتل إسمنتية في الطرقات ببعض المحافظات ومنها دمشق وريفها وحماة، أعلن محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم عن خطة تهدف لإبقاء الحواجز الضرورية التي تحقق الأمن والأمان للمواطن.

و كشف إبراهيم عن إزالة العديد من الحواجز والكتل الإسمنتية، موضحاً أن الهدف من الخطة هو فتح الشوارع لتحقيق الراحة للمواطنين، وخصوصاً في مناطق ريف دمشق التي عاد إليها الأمان.

وأكد أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة لتطبيق الخطة بشكل دقيق تفادياً لأي خروقات، مشيراً إلى أنه في اجتماع اللجنة الأمنية يتم دراسة المناطق تباعاً ومدى حاجة تخفيف الحواجز فيها.

من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور أن المحافظة أزالت الكتل الإسمنتية في الشارع الممتد من الثورة باتجاه شارع البحصة إلى مبنى المحافظة، إضافة إلى إزالة الكتل الإسمنتية المطلة على الساحة.

و أشار سرور إلى إزالة حاجزي الربوة طريق بيروت ودوار الجمارك منذ شهرين.

وفي محافظة حماة بدأت الجهات المعنية بإزالة العديد من الحواجز والكتل الإسمنتية من العديد من الشوارع الرئيسية التي كانت تعرقل المرور في المدينة، فتم فتح الشوارع كما كانت سابقاً.

دمشق:محمد منار حميجو- حماة: الوطن

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