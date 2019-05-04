إدارة المرور: نستخدم تقنيات حديثة للحد من الحوادث

بين مدير إدارة المرور العميد عبد الرزاق حاج عبد الوهاب أنه تم التوسع في تقديم خدماته للمواطنين حيث تم تطوير وتحديث قاعدة البيانات وربطها مع فروع المرور بالمحافظات واصبح بامكان المواطنين المصالحة على الضبوط الغيابية في أي محافظة بغض النظر عن مكان تسجيل المركبة ووقوع المخالفة وكذلك الأمر بالنسبة لبراءة الذمة.



ولفت عبد الوهاب إلى العمل حاليا على تركيب قاعدة بيانات جديدة للربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالسيارات والمركبات.



وتستخدم إدارة المرور من خلال وحداتها المنتشرة على الأراضي السورية التقنيات الحديثة للحد من حوادث السير وتنبيه السائقين للتقيد بحد السرعة وفقا لعبد الوهاب الذي كشف “أن أكثر المتضررين من حوادث السير هم فئات الشباب والمراهقين والأطفال” عازيا السبب لطبيعتهم الاندفاعية وتصرفاتهم العفوية وعدم ادراكهم أخطار الطريق.



وبين مدير إدارة المرور أنه حسب الدراسات فإن أبرز أسباب حوادث السير ضعف الثقافة المرورية وأشغال الأرصفة ما يؤدي إلى اضطرار المشاة للسير في الطرقات وبين السيارات وعدم التزام بعض السائقين بقانون السير والقواعد المرورية لافتا إلى أهمية نشر الوعي المروري من خلال المناهج التربوية ووسائل الإعلام إضافة إلى دور الجهات المعنية بإنشاء الطرق وصيانتها للتخفيف من الحوادث الطرقية.



سانا