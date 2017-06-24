أخلي اليوم سبيل المئات من الموقوفين في عدد من المحافظات وذلك في إطار تعزيز المصالحات الوطنية.



وقال وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار: إنه تم اليوم إخلاء سبيل 672 موقوفا في عدد من المحافظات أغلبهم من سجن دمشق المركزي وعددهم 588 موقوفا بينهم 91 امرأة.



وأضاف الوزير الشعار: إن بعض الموقوفين الذين أخلي سبيلهم سيخضعون إلى محاكمات عادية وروتينية.



وأوضح وزير العدل أن إخلاء سبيل هؤلاء الموقوفين يأتي في إطار الحرص على أبناء الوطن وتعزيز المصالحات الوطنية وإعطاء فرصة أخرى لمن غرر به ليعود إلى حياته الطبيعية ويكون عنصرا فعالا في بناء سورية.



وأكد الوزير الشعار أن الدولة أعادت الأمن والاستقرار إلى العديد من المناطق في جميع أنحاء سورية بفضل تضحيات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة.

سانا