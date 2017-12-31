إخراج جثامين 115 شهيدا ممن أعدمهم “داعش” الإرهابي بريف الرقة

وبين أحد القادة الميدانيين أنه تم اخراج جثامين 115 شهيدا من المقبرة الجماعية الواقعة قرب بلدة الواوي التابعة لناحية دبسي عفنان وجرى نقل الجثامين إلى المشفى العسكري بحلب لاستكمال الإجراءات القانونية مضيفا.. انه تم التعرف على أسماء عدد من الشهداء والجهود مستمرة للتعرف على البقية.

وبين أحد القادة الميدانيين أنه تم اخراج جثامين 115 شهيدا من المقبرة الجماعية الواقعة قرب بلدة الواوي التابعة لناحية دبسي عفنان وجرى نقل الجثامين إلى المشفى العسكري بحلب لاستكمال الإجراءات القانونية مضيفا.. انه تم التعرف على أسماء عدد من الشهداء والجهود مستمرة للتعرف على البقية.

بدوره أشار مدير ناحية دبسي عفنان إلى أنه بعد الانتهاء من اخراج جثامين الشهداء من المقبرة الجماعية الأولى تم الانتقال إلى المقبرة الجماعية الثانية استنادا إلى المعلومات التي ذكرها الأهالي العائدون لقراهم عن مكان وجودها بالقرب من صوامع الحبوب على مسافة 7 كم الى الجنوب الشرقي من ناحية دبسي عفنان حيث باشر عناصر الدفاع المدني بالحفر واستخراج جثامين الشهداء والعمل مستمر لحين اخراج جميع الجثامين.

بدوره أشار مدير ناحية دبسي عفنان إلى أنه بعد الانتهاء من اخراج جثامين الشهداء من المقبرة الجماعية الأولى تم الانتقال إلى المقبرة الجماعية الثانية استنادا إلى المعلومات التي ذكرها الأهالي العائدون لقراهم عن مكان وجودها بالقرب من صوامع الحبوب على مسافة 7 كم الى الجنوب الشرقي من ناحية دبسي عفنان حيث باشر عناصر الدفاع المدني بالحفر واستخراج جثامين الشهداء والعمل مستمر لحين اخراج جميع الجثامين.