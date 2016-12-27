إحباط هجوم لإرهابيي “داعش” في محيط الكلية الجوية بريف حلب وآخر على إحدى النقاط العسكرية بريف السويداء

أحبطت وحدة من الجيش العربي السوري هجوما لارهابيي تنظيم داعش باتجاه قرية نصر الله شمال الكلية الجوية في منطقة دير حافر نحو 52 شرق مدينة حلب.



وأفاد مصدر عسكري بأن حامية الكلية الجوية “اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي هاجمت قرية نصر الله انطلاقا من منطقة رسم الكما” في منطقة دير حافر.



وبين المصدر أن الاشتباكات انتهت “بإحباط الهجوم الإرهابي والقضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير 3 سيارات دفع رباعي لهم”.



ودمرت حامية الكلية الجوية أمس في رمايات مدفعية 6 آليات لإرهابيي “داعش” خلال ضربات مدفعية على تجمع لهم في أم المرى في محيط الكلية.



- في هذه الأثناء أحبطت وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية هجوم مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش على إحدى النقاط العسكرية بريف السويداء الشمالي الشرقي.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش تسللت من شرق الطريق الواصل بين قريتي صعد والقصر باتجاه تل بنات بعير شمال شرق مدينة السويداء بنحو 45 كم.



وبين المصدر أن الاشتباكات انتهت بإحباط التسلل بعد إيقاع أفراد المجموعة الارهابية المتسللة بين قتيل ومصاب وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.



وأشار المصدر إلى ان رمايات وحدة من الجيش ضد تجمع لإرهابيي التنظيم التكفيري في قرية القصر أدت إلى “القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير اسلحة وعتاد حربي كان بحوزتهم”.



وتعمل وحدات الجيش العاملة في ريف السويداء بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على إحباط محاولات إرهابيي “داعش” التسلل إلى التجمعات السكانية المنتشرة على أطراف بادية السويداء ومنع تهريب الاسلحة والنفط المسروق من الآبار السورية.



- إلى ذلك نفذت وحدة من الجيش عمليات مكثفة على تحصينات وبؤر لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي في منطقة درعا البلد.



وبين مصدر عسكري أن العمليات تركزت على تجمعات ونقاط تحصن الإرهابيين في “حاجز الرباعي على طريق السد وساحة الطلايبة وشرق مصرف التسليف الشعبي ومحيط حديقة مخيم النازحين وأدت إلى القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين”.



وتنتشر في أحياء منطقة درعا البلد وعدد من قرى وبلدات ريف المحافظة تنظيمات إرهابية يتبع معظمها لتنظيم جبهة النصرة وتعتدي على الأهالي في الأحياء الآمنة بالقذائف وكان آخرها في الـ 22 من الشهر الجاري حيث ارتقى 5 شهداء وأصيب 11 شخصا بجروح بينهم امرأة في اعتداءات إرهابية على أحياء السبيل وشمال الخط والضاحية ومدينة إزرع.

سانا