إجراءات يجب القيام بها للحفاظ على انخفاض انتشار كورونا

قال الدكتور أنتوني فوسي، كبير خبراء الأمراض المعدية في ولاية أريزونا، إحدى النقاط الساخنة في الولايات المتحدة لانتشار فيروس كورونا، إن هناك 5 إجراءات من الضروري اتباعها الآن للحد من عدوى "كوفيد-19":



1. ارتدِ قناعا:



توصي منظمة الصحة العالمية بأقنعة من الدرجة الطبية لأولئك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر، أو أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية. وأقنعة من القماش ثلاثي الطبقات لأي شخص آخر فوق سن الثانية.



وإذا لم تتمكن من العثور على تلك الأقنعة ثلاثية الطبقات، يمكنك استخدام غطاء وجه بسيط من القطن أو القماش الحريري لتقليل عدد الجسيمات الفيروسية التي تنبعث من الشخص نفسه أو التي يتعرض لها.



وتؤكد المنظمة على أنه من الضروري تغطية الفم والأنف.



2. المسافة المادية:



من المهم تجنب الأماكن المزدحمة، وإذا كنت ترغب في زيارة الأصدقاء أو العائلة، فإنه ما يزال عليك ارتداء قناع الوجه والحفاظ على التباعد بنحو ستة أقدام (1.8 متر). وإذا كان ذلك ممكنا، قم بهذه الزيارات في الهواء الطلق.



ويقلل الهواء الطلق احتمالات انتشار فيروس SARS-CoV-2، خاصة في الأماكن التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.



3. اغسل يديك دوما:



يمكن أن تكون يديك قذرة بالفعل، حتى لو لم تظهر ذلك، حيث تتربص بها البكتيريا والفيروسات، وتنشر العدوى من سطح إلى سطح ومن شخص لآخر، ولهذا يعد غسل اليدين مهما للغاية.



ووفقا للدراسات، يقلل الغسيل لمدة 15 ثانية على الأقل من عدد البكتيريا بنسبة 90% على اليدين، ويمكن للغسيل لمدة 15 ثانية إضافية أن يخفض العدد إلى حوالي 99 %.



4. خطط للمستقبل في حالة مرضك أو مرض أحد أفراد أسرتك:



يشمل القيام بأشياء مثل تحديد الأشخاص أو الخدمات لنقل العناصر الأساسية إلى منزلك ووضع قائمة جهات اتصال للطوارئ. وأيضا، حافظ على تنظيف الأسطح المعرضة كثيرا للمس، مثل مفاتيح الإضاءة والحنفيات وغيرها بانتظام.



كما أنه من الضروري التعرف على الأعراض وعلامات التحذير الطارئة لـ"كوفيد-19". وإذا كنت تعيش بمفردك، فابحث عن صديق يقوم بفحصك بانتظام في حالة إصابتك بالمرض.



5. الحفاظ على الوعي بالوضع في مجتمعك:



حتى تجد الوقت كل يوم لرعاية صحتك العقلية، يمكنك المشي، والتحدث إلى صديق، وقراءة كتاب، والاستمتاع برفقة حيوان أليف، والتأمل، والتواصل مع الآخرين الذين قد يحتاجون إلى مساعدتك.





ساينس ألرت