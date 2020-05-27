إجراءات الجمعيات الفلاحية بالسويداء لحماية المحاصيل من الحرائق

شكلت الجمعيات الفلاحية في محافظة السويداء مجموعات من المجتمع المحلي في مختلف مناطق المحافظة لمراقبة وحماية المزروعات من التعديات والحرائق.



وأوضح رئيس اتحاد الفلاحين بالسويداء إحسان جنود أن المبادرة شملت 150 جمعية فلاحية منتشرة على مساحة المحافظة في إطار تفعيل دورها بالتعاون مع المجتمع المحلي في صون محاصيل الفلاحين ومساندة الجهات المعنية في مكافحة الحرائق التي ازدادت في الآونة الأخيرة وطالت مساحات واسعة من المزروعات بما يضمن التحرك السريع للتعامل معها واحتوائها من خلال تعزيز الحراسة والمراقبة والإبلاغ الفوري عنها والمساعدة في إخمادها.