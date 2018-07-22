أهالي إدلب يتداولون ورقة الألفي ليرة الموجود عليها صورة الرئيس الأسد

أكدت مصادر أهلية في إدلب أن أهالي المحافظة بدأوا بالتعامل بالورقة النقدية من فئة الألفي ليرة رغم محاولات المسلحين منع الأهالي بالتعامل بهذه الورقة لوجود صورة الرئيس بشار الأسد عليها.

وأوضحت المصادر أن عمليات التداول تتم بالعملة السورية سواء بالبيع أو الشراء رغم انتشار الدولار حتى مع الأطفال، حيث يقتصر التعامل به على تصريف العملة فقط وليس في عمليات البيع والشراء العادية.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي القادمين إلى المحافظة لزيارة أقاربهم لعبوا دورا بارزا في انتشار التعامل بالورقة النقدية من فئة الألفي ليرة، مؤكدة أن هناك الكثير من القاطنين في محافظات أخرى يزورن أقاربهم في محافظة إدلب وأنه يوميا هناك عدد كبير من القادمين.

ولفتت المصادر إلى أن هناك محولات عديدة لمنع التداول بالعملة السورية واقتصارها على الدولار والليرة التركية إلا أن هذا المخطط فشل وأصبح التداول بالعملة السورية أمر واقع لعدم قبول أهالي المحافظة.

وفي سياق منفصل، أشارت المصادر إلى انتشار التنقيب عن الآثار لبيعها وخصوصا في المناطق التي يشك بوجود أماكن أثرية فيها، موضحة أنه يوجد أجهزة مع الذين يمتهنون هذا العمل لكشف مكامن القطع الأثرية.

ولفتت المصادر إلى أن أصحاب هذه الأجهزة يتقاضون أموال كبيرة مقابل الكشف عن القطع الأثرية ما يهدد ذلك الأماكن الأثرية في المحافظة



محمد منار حميجو – الوطن اون لاين