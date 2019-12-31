أنباء عن محاولات استهداف نقاط للجيش في درعا

ترددت أمس أنباء عن استهداف تعرضت له إحدى نقاط الحراسة التابعة للجيش بمنطقة درعا البلد جنوب البلاد، وإطلاق مسلحين مجهولين النيران على مواطنين في مدينة الصنمين بريف المحافظة.



وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، والذي يتخذ من لندن مقراً له، أن عبوة ناسفة انفجرت بأحد نقاط الحراسة التابعة للجيش العربي السوري في محيط الجمرك القديم بدرعا البلد في مدينة درعا، مما أدى لاستشهاد عنصر وإصابة ثلاثة آخرين بجراح بعضهم في حالة حرجة.



وفي خبر آخر ذكر «المرصد»، أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة، أطلقوا النيران على مجموعة مواطنين في مدينة الصنمين بريف درعا، أثناء وجودهم بأحد المحال بالمدينة، ما تسبب بإصابة 3 مواطنين بجروح متفاوتة.



وبعد استعادة سيطرة الجيش على جنوب البلاد منتصف العام 2018، بقيت بعض الخلايا الإرهابية والعصابات المسلحة النائمة، التي تنشط من حين إلى آخر كلما حقق الجيش المزيد من الانتصار على التنظيمات الإرهابية شمال غرب البلاد.