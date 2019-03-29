دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على بعض المواقع في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار شمال شرق حلب
دمشق: إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل كشف حقيقة المخطط الرامي لنشر الفوضى والدمار في المنطقة
روسيا: الوضع في إدلب السورية يتطور في اتجاه خطير
العلمانيّة هي الحلّ الأمثل
«تبرّؤ» دولي من «إعلان الجولان» الأميركي... وقلق روسي على «التسوية السورية»
بيان "التحالف السوري العلماني" حول العدوان الأمريكي على أرض الجولان السوري:
الخارجية السورية: الكون بأسره لا يستطيع تغيير الحقيقة التاريخية بأنّ الجولان كان وسيبقى سورياً
بخصوص الاسئلة والاستفسارات حول "التحالف السوري العلماني "
بين الجولان و«النصر» على «داعش»: واشنطن تبدأ استثمار أوراقها
تنديد دولي بقرار ترامب وتحذيرات من التصعيد
الجعفري: تصريحات ترامب لن تغير من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربيا
الخارجية: الإدارة الأميركية لا تمتلك أي حق أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان المحتل
الكرملين: تصريحات ترامب حول الجولان السوري المحتل تهدد استقرار المنطقة
بيان التحالف السوري العلماني
وزير الخارجية الأميركي يدعو لشرعنة احتلال «إسرائيل» للجولان السوري!
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

ألمانيا تمدد تجميد بيع الأسلحة للنظام السعودي

أعلنت الحكومة الألمانية أنها مددت تجميد مبيعات الأسلحة للنظام السعودي ستة أشهر حتى 30 أيلول المقبل.


وفرضت ألمانيا في تشرين الأول الماضي حظراً تاماً على صادراتها من الأسلحة للنظام السعودي على خلفية عدوانه المتواصل على اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.


ويشمل الحظر قطع الغيار ألمانية الصنع التي تستخدم في المشاريع العسكرية المشتركة بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، وتسبب هذا الحظر بتعطيل عدد من صفقات بيع الأسلحة الأوروبية للنظام السعودي من بينها مقاتلات يورو فايتر تايفون.


ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الحكومة قوله في بيان: إن أمر وقف صادرات الأسلحة المصرح بها للسعودية تم تمديده ستة أشهر إضافية حتى 30 أيلول عام 2019.


يشار إلى أن موقع غلوبال ريسيرتش الكندي أكد في تقرير له الشهر الماضي أن الولايات المتحدة وبريطانيا تقومان بدور رئيسي في العدوان على اليمن من خلال تحالفهما مع النظام السعودي وتقديمهما الدعم اللوجستي والعسكري له وأن ادعاءات البعض في الولايات المتحدة بالسعي لإنهاء العدوان على اليمن هي نوع من التظاهر السياسي لا أكثر.