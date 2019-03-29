ألمانيا تمدد تجميد بيع الأسلحة للنظام السعودي

أعلنت الحكومة الألمانية أنها مددت تجميد مبيعات الأسلحة للنظام السعودي ستة أشهر حتى 30 أيلول المقبل.



وفرضت ألمانيا في تشرين الأول الماضي حظراً تاماً على صادراتها من الأسلحة للنظام السعودي على خلفية عدوانه المتواصل على اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.



ويشمل الحظر قطع الغيار ألمانية الصنع التي تستخدم في المشاريع العسكرية المشتركة بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، وتسبب هذا الحظر بتعطيل عدد من صفقات بيع الأسلحة الأوروبية للنظام السعودي من بينها مقاتلات يورو فايتر تايفون.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الحكومة قوله في بيان: إن أمر وقف صادرات الأسلحة المصرح بها للسعودية تم تمديده ستة أشهر إضافية حتى 30 أيلول عام 2019.



يشار إلى أن موقع غلوبال ريسيرتش الكندي أكد في تقرير له الشهر الماضي أن الولايات المتحدة وبريطانيا تقومان بدور رئيسي في العدوان على اليمن من خلال تحالفهما مع النظام السعودي وتقديمهما الدعم اللوجستي والعسكري له وأن ادعاءات البعض في الولايات المتحدة بالسعي لإنهاء العدوان على اليمن هي نوع من التظاهر السياسي لا أكثر.