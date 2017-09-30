أكثر من 50 ألف متقدم للامتحان التحريري لمسابقة وزارة التربية

أجرت وزارة التربية اليوم المسابقة التحريرية لتعيين عدد من حملة الشهادات الجامعية باختصاصات مختلفة لملء الشواغر لديها في جميع المحافظات حيث بلغ عدد المتقدمين 50767 متقدما منهم 1123 من ذوي الشهداء.

ولفت وزير التربية إلى أن الوزارة اتخذت الاجراءات اللازمة لتأمين الاحتياجات الاساسية واللازمة بما يوفر الأجواء الامتحانية الهادئة مبينا أن الأسئلة مؤتمتة وموحدة في كل المحافظات وهي تعتمد على اختيارات وضعت من قبل لجان علمية وتربوية متخصصة ذات خبرة تتمثل فيها المعايير المطلوبة من الناحية العلمية والتربوية بما يناسب قدرات المتقدمين ومعارفهم وخبراتهم.