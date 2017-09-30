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أكثر من 50 ألف متقدم للامتحان التحريري لمسابقة وزارة التربية

أجرت وزارة التربية اليوم المسابقة التحريرية لتعيين عدد من حملة الشهادات الجامعية باختصاصات مختلفة لملء الشواغر لديها في جميع المحافظات حيث بلغ عدد المتقدمين 50767 متقدما منهم 1123 من ذوي الشهداء.أكثر من 50 ألف متقدم للامتحان التحريري لمسابقة وزارة التربية

ولفت وزير التربية إلى أن الوزارة اتخذت الاجراءات اللازمة لتأمين الاحتياجات الاساسية واللازمة بما يوفر الأجواء الامتحانية الهادئة مبينا أن الأسئلة مؤتمتة وموحدة في كل المحافظات وهي تعتمد على اختيارات وضعت من قبل لجان علمية وتربوية متخصصة ذات خبرة تتمثل فيها المعايير المطلوبة من الناحية العلمية والتربوية بما يناسب قدرات المتقدمين ومعارفهم وخبراتهم.

وأشار وزير التربية إلى أنه تم تحديد 40 علامة لمادة الاختصاص و10 علامات للغة العربية و10 للقانون الاساسي للعاملين بالدولة و10 للثقافة العامة في التربية موضحا أن كل متسابق يتقدم للامتحان في المحافظة التي تقدم بأوراقه لديها وبعد اعلان النتائج ستتم دراسة احتياجات المحافظات لملء الشواغر من الناجحين.

وفيما قال مدير تربية ريف دمشق خالد رحيمة إلى أنه تقدم للمسابقة 6200 خريج من محافظة ريف دمشق موزعين على 43 مركزا امتحانيا مبينا ان المحافظة تضم 1450 مدرسة تشمل المراحل الثلاث واستوعبت جميع الطلاب من الوافدين وغيرهم.

المصدر: سانا

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