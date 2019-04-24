أكثر من 1000 وكالة عالمية تعرض منتجاتها في معارض سوريا التخصصية

أفتتح بدمشق أمس الثلاثاء 23 نيسان، أبريل 2019ضمن سلسلة معارضها المتخصصة للعام 2019 مجموعة من أكبر المعارض التخصصية تحت رعاية كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة الكهرباء، ووزارة الصناعة…



وذلك على أرض مدينة المعارض في دمشق.. وتتضمن مجموعة المعارض التخصصية، كل من المعرض السوري الدولي السادس للبناء والتشييد والبنى التحتية (ميبيلد شو)، والمعرض السوري الدولي السابع لأعمال الإلكتروميكانيك والتدفئة والتكييف وأشغال المياه، ومعرض سوريا الصناعي الدولي (سينيكس) متضمناً لجناح الطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية.

ويرافق المعارض مجموعة من المحاضرات التخصصية وورشات العمل التي تقيمها مجموعة من الشركات المحلية والعربية والعالمية.



وذكرت مصادر مؤسسة طيارة المنظمة للمعارض أن عدد الشركات المشاركة يناهز 300 شركة تمثل أكثر من 1000 وكالة عالمية من 26 دولة عربية وأجنبية، ويتواجد في المعرض شركات من الإمارات العربية المتحدة، مصر، لبنان، الكويت، إيران، هنغاريا، إيطاليا كما تتواجد مجموعة من كبرى الشركات الصناعية والتجارية السورية في قطاعات مواد البناء والتشييد والبنى التحتية والأتمتة والطاقة والمكننة الصناعية والتجهيزات الصناعية والإلكتروميكانيك.



وقال موفق طيارة المدير العام لمؤسسة طيارة للمعارض والمؤتمرات الدولية المنظمة للمعارض: “تمثل مجموعة المعارض التي نطلقها اليوم حدث استثنائي كونه يستضيف نخبة غير مسبوقة من الروّاد أصحاب الرؤى الثاقبة والثقة بأن السوق السوري هو واحد من أهم الأسواق الواعدة على مستوى العالم، لقد عملنا على طرح اتجاهات علمية حديثة في معارضنا لهذا العام وأهمها الاستثمار في الطاقة البديلة، كما عملنا على إعادة توجيه بوصلة استثمارات الصناعيين السوريين من الخارج إلى الداخل وخصوصاً في مجال تصنيع الآلات، واستقطبنا شركات عالمية فيما يمثل كسر لإرادة من يحاول خنق الاقتصاد السوري “.



ويستمر المعرض لغاية السابع والعشرين من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تشكل هذه المعارض والفعاليات المرافقة بصمة كبيرة على سورية الغد، والجدير ذكره أن إدارة الشركة المنظمة قد خصصت خطوط نقل مجانية للزوار من دمشق وللمهندسين من كافة المحافظات السورية.