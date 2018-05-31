أفيوني: تمت إزالة الإعلان الصادر من المدينة الجامعية بحلب .. ونرفضه رفضاً قاطعاً

بين رئيس جامعة حلب مصطفى أفيوني أنه تمت إزالة الإعلان الصادر من المدينة الجامعية بجامعة حلب، والقاضي بوجوب عدم الشرب والأكل في الحدائق والشوارع قبل الإفطار وعدم ارتداء الملابس غير المناسبة والخلوات غير المقبولة، مبيناً عدم العمل بمضمون ما جاء في الكتاب بهذا الشكل.

ولفت أفيوني إلى رفض الجامعة صدور الإعلان بهذه الطريقة، مبيناً أن موضوع الأكل والشرب هو حرية شخصية.

كما لفت رئيس الجامعة إلى تنبيه إدارة السكن، والتشديد على عدم صدور أي إعلان بهذا السياق إلا بعد إعلام رئاسة الجامعة.

هذا وأثار الإعلان المنشور استهجانا كبيرا وانتقادات لاذعة على صفحات التواصل الاجتماعية “الفيسبوك”، مستغربين صدوره بهذا الشكل، ومطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن صدور مثل هكذا إعلان.



فادي بيك الشريف