استهداف مقر وآلية لميليشيا "قسد" بريفي دير الزور والرقة
استهداف مقر وآلية لميليشيا "قسد" بريفي دير الزور والرقة
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أعنف هجوم للدانمارك على تركيا في مجلس الأمن

شن وزير خارجية الدنمارك اعنف هجوم على تركيا واصفا تركيا بالدولة المجرمة والرئيس التركي رجيب طيب اردوغان انه مجرم حرب وطلب منه الخروج من الاراضي السورية وعفرين فوراً لانه لا يحق له وفق القانون الدولي والانساني ان يفعل الجيش التركي ما يفعله. وردت تركيا انه قد تقطع العلاقة الدبلوماسية مع الدنمارك فرد مندوب الدنمارك على المندوب التركي بالقول:
اننا نستقبل مليونين وثلاثمئة الف تركي في الدنمارك ونعامهلم معاملة انسانية مثال المواطنين الدنمارك واذا اردتم قطع العلاقة الدبلوماسية وكل العلاقات معنا في الدنمارك فيمكنكم سحب مليونين وثلاثمئة الف تركي موجودون في الدنمارك ويعملون ولديهم عائلات و نحافظ على حقوقهم الانسانية كاملة والحكومة في الدنمارك تدفع الطبابة والمدارس والتعليم مجانا ونحن دولة حضارية في الدنمارك ولسنا دولة مجرمة مثل تركيا التي تمثلها انت عندها قام مندوب تركيا في مجلس الامن بالصراخ وشتم الدنمارك باللغة التركية مما جعل رئيس مجلس الامن اعلان وقف الجلسة ووقف الاجتماع والتشاور لمدة 30 دقيقة ثم العودة الى الداخل لكن مندوب الدنمارك اعلن انه لن يعود الى الاجتماع لانه لا يريد ان يجتمع مع مندوب يمثل وحوشاً تقتل البشر والاطفال والنساء والرجال وانسحب مندوب الدنمارك كليا من الاجتماع وقد قامت دول النروج والسويد والمانيا بالتضامن مع مندوب الدنمارك وانسحبت من الاجتماع وعندها قرر رئيس مجلس الامن عدم اكمال الجلسة في ظل الانسحابات التي حصلت.