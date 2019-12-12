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أصحاب سرافيس الشيخ سعد بطرطوس “حردانين”

شهدت مدينة طرطوس حالة من الإزدحام على خطوط سرافيس طرطوس الشيخ سعد، ودوير الشيخ سعد، وجديتي نتيجة توقف السرافيس عن العمل وإضراب أصحابها، وذلك على خلفية نقل مكان توقف السرافيس إلى الكراج الجديد بدلاً من القديم.

وأفادت مصادر محلية أن “أصحاب السرافيس عملوا على تحريض المواطنين في البلدات المذكورة وتشجيعهم على رفض هذا القرار كونه” بحسب قولهم.

وبينت المصادر أن “حجة أصحاب السرافيس هي أنه لم يعد يسمح لهم بالدخول إلى المدينة عبر الخط القديم، وألزمهم بالدخول إليها عبر الأتوستراد الدولي من جهة مشفى الباسل إلى الكراج الجديد”.


بدوره أوضح عضو المكتب التتفيذي المختص بقطاع النقل القاضي حسان ناعوس أن “لجنة تنظيم نقل الركاب في طرطوس أصدرت قرار بإلزام سائقي السرافيس على خطوط طرطوس الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد وجديتي، بالدخول لكراج الإنطلاق في طرطوس، والتوقف في المكان المخصص لها لدقائق معدودة” .

وأضاف ناعوس: “لتنطلق بعدها السرافيس قبل أن يكتمل عدد الركاب لديها، تاركين المجال لبعض الركاب من الموظفين وباقي المواطنين، الذين تمتد أماكن تواجدهم بين كراجات الإنطلاق وعلى امتداد الكورنيش الشرقي، وصولاً للمحكمة والفقاسة إلى خط الوصول لبلدتهم”.

وأشار ناعوس إلى أن “هذا القرار يأتي نتيجة للشكاوى الواردة من بعض المواطنين من طلاب وعساكر حول سرافيس دوير الشيخ سعد والشيخ سعد وجديتي، ورغبتهم بوصولها إلى كراجات الإنطلاق (الجديد) في طرطوس” .

وتابع ناعوس: “هذا القرار يأتي أيضاً لضبط السرافيس العاملة على تلك الخطوط، ولمنع تسربها ولأجل التقيد بعدد النقلات اليومية”.

إضافة إلى “تخفيف الإزدحام الذي يشهده موقع الكراج القديم في طرطوس، وتتفيذاً لعقد الإستثمار الموقع بين مجلس مدينة طرطوس مع إدارة الكراج”.

وشدد ناعوس على أن “الخطوط المذكورة لم يتم اجتزائها أو تغيير مسارها، وما حصل هو إطالة للخط لتقديم خدمات أكثر للمواطنين، حيث بات متاحاً لهم النزول والصعود من وإلى السرافيس المذكورة وعلى طول خطوط سيرها بالكامل”.

ونفى ناعوس “مايشاع حول أن خط السرافيس سيمر من بلدات الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد وجديتي إلى الكراج الجديد عبر الأتوستراد الدولي” .

يُشار إلى أنه يوم السبت الماضي، تم البدء في تنفيذ تطبيق قرار تحويل نهاية خط سرافيس طرطوس، الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد وجديتي من الكراج القديم إلى الكراج الجديد في مدينة طرطوس .

 

 


علي رحال