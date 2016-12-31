أسوأ 10 تصريحات لمسؤولي حكومة خميس

- المرتبة العاشرة احتلها معاون وزير الاقتصاد بتصريحه : "الحكومه ليست مسؤولة عن فقر المواطن".



- المرتبة التاسعة كانت من نصيب حاكم مصرف سوريا المركزي الذي اكد ان : "الدولار تحت السيطرة وسعر الصرف وهمي".



- وجاء في المرتبة الثامنة معاون وزير التعليم العالي بتصريحه ان : "الهدف من التعليم المفتوح هو التثقيف الاجتماعي وليس العمل بشهادته".



- المرتبة السابعة وزير الداخلية تعقيبا على تفجيرات جبلة عندما قال : " منفذ هذا العمل الارهابي هو بالتأكيد ارهابي "



- المرتبة السادسة من نصيب وزير التربية عندما قال : " يعد الطالب ناجحا اذا حقق علامة النجاح في كل مادة "



- المرتبة الخامسة كانت من نصيب معاون وزير النفط بقوله : " كافة المشتقات النفطية متوفرة ولاتوجد ازمة مازوت "



-المرتبة الرابعة عضو مجلس الشعب السوري التي قالت : " يجب الفصل بين الذكور والاناث حتى في المرحلة الابتدائية "



-المرتبة الثالثة تصدرها معاون وزير التربية عندما قال : " يجب تشجيع الطلاب على التكلم باللغة العربية الفصحى حتى ببرامج الشات "



- المرتبة التانية لازال الامبراطور وزير الكهرباء يتصدرها عندما صرح بأن : "الكهربا للانارة و ليست للتدفئة".



- اما المرتبة الاولى فقد حافظ الملك رئيس الحكومة السابق الدكتور وائل الحلقي على ترتيبه في الصدارة عندما قال :



"نكافح هجرة الشباب الى الخارج عن طريق تشجيعهم على الالتحاق بالجيش والقوات المسلحة."

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