أسماء قتلى المجموعات الإرهابية المسلحة الذين سقطوا خلال أسبوع

أسماء قتلى المجموعات المسلحة الذين سقطوا بنيران الجيش منذ بدايتها بتاريخ الاحد 12-2-2017 وحتى ليلة أمس في محاولة السيطرة على حي المنشية بدرعا البلد:



1- ابراهيم نضال المصري /عسكري فار - درعا البلد من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية.



2- أحمد محمد سلمان ابازيد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية



3- أحمد فهد عايد القداح /درعا – كحيل/ من عناصر هيئة تحرير الشام ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش على أطراف حي المنشية في درعا البلد



4- أحمد خيام المحاميد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية



5- محمود أمجد عيسى المحاميد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ،قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش على أطراف حي المنشية



6- موسى عوض الشحادة /درعا – اليادودة/ من عناصر هيئة تحرير الشام و قائد عسكري ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد



7- باسل نايف سليمان الدروبي /درعا – بصرى الشام/ ناشط اعلامي في الهيئة السورية للإعلام و مدير المكتب الإعلامي لقوات شباب السنة ، قتل بعد اصابته بالقصف أثناء تغطيته للمعارك مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد



8- محمد عبد الغني أوسطة /حلب – حي الحميدية/ من عناصر هيئة تحرير الشام ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد ، و هو مجند فار.



9- خالد أحمد نصار /درعا – مخيم درعا/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد و هو من اللاجئين الفلسطينيين



10- أبو ريان المهاجر /الأردن – معان/ من عناصر هيئة تحرير الشام و قائد عسكري، قتل بعد تنفيذه لعملية انتحارية ضد الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد.



11- عمر أحمد أبو نبوت /درعا – درعا البلد/ ناشط اعلامي في تجمع أحرار حوران و منظمة آفاق المستقبل و فرقة 18 آذار ، قتل متأثرا بجراحه بعد اصابته برصاصة قناصة أثناء تغطيته للمعارك ضد الجيش في حي المنشية



12- عبد الله نور الدين الحريري /درعا – بصر الحرير/ من عناصر الجيش الحر و ناشط اعلامي في فرقة عامود حوران ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش في حي المنشية في درعا البلد



13- علاء عدنان دلوع /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش في حي المنشية



14- أحمد قاسم المسالمة /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية



15- وليد محمد المفعلاني /درعا – نوى/ من عناصر الجيش الحر و القائد العسكري للواء الفاروق ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد



16- حسام فواز الجهماني /درعا – نوى/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد



17- ياسين فواز الجباوي /درعا – نوى/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد



18- مصطفى ذوقان مصطفى الحميد /درعا – معربة/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد



19- محمد زايد المصري /درعا – عتمان/ من عناصر الجيش الحر قتل بعد اصابته بغارة للطيران الحربي على حي طريق السد.



20- حسن ابراهيم جروان المسالمة /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية



21- محمد أنور الكراد /درعا – درعا البلد/ من عناصر هيئة تحرير الشام و قائد عسكري ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية



22- عماد عمار عوض المحاميد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية



23- محمود خلدون بجبوج /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية



24- قاسم محمد ياسين الحريري /درعا – بصر الحرير/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد



25- عبد الرحمن عطا الله راشد الحريري /درعا – بصر الحرير/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد



26- محمد أحمد موسى الحريري /درعا – بصر الحرير/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد



27- محمد موسى المسالمة /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية



28- مفلح محسن شريداي /درعا – كويا/ من عناصر حركة أحرار الشام و قائد عسكري ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد



29- هاشم حمدي العقايلة /درعا – الشيخ مسكين/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد



30- محمد الفراج /السعودية/ من عناصر هيئة تحرير الشام و قائد عسكري ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد



31- مالك علي اسماعيل ابازيد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية



32- محمد علي راشد ابازيد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية



33- أنس عدنان كليب /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية و هو من النازحين الجولانيين



34- علي محمد مطر /حلب/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية و هو مجند فار.



35- محمد نهار ضاحي المحاميد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر و القائد العسكري لفرقة أسود السنة ، قتل متأثراً بجراحه في مشافي الأردن بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية



36- محمد عبد الله الجوابرة /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية



37- عبد الرحمن فرحان القطيفان /درعا – درعا البلد/ من عناصر هيئة تحرير الشام ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية



38- عبد الرحمن نذير عبد الرزاق المصري /درعا – عتمان/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف بلدة اليادودة



39- محمد يوسف صالح المصري /درعا – عتمان/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف بلدة اليادودة



40- عبد الاله عبد الله الزعبي /درعا – بصرى الشام/ من عناصر الجيش الحر قتل بعد اصابته بغارة للطيران الحربي على مدينة بصرى الشام



41- شبلي فندي المحاميد /درعا – النعيمة/ من عناصر الجيش الحر- فلوجة حوران قتل بعد اصابته بغارة للطيران الحربي على بلدة أم المياذن



42- خالد شحادة عامر العالول /الأردن – اربد/ فلسطيني الاصل اردني الجنسية من عناصر هيئة تحرير الشام و قائد عسكري ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد



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