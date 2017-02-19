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أسماء قتلى المجموعات الإرهابية المسلحة الذين سقطوا خلال أسبوع

 أسماء قتلى المجموعات المسلحة الذين سقطوا بنيران الجيش منذ بدايتها بتاريخ الاحد 12-2-2017 وحتى ليلة أمس في محاولة السيطرة على حي المنشية بدرعا البلد:

1- ابراهيم نضال المصري /عسكري فار - درعا البلد من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية.

2- أحمد محمد سلمان ابازيد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية

3- أحمد فهد عايد القداح /درعا – كحيل/ من عناصر هيئة تحرير الشام ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش على أطراف حي المنشية في درعا البلد

4- أحمد خيام المحاميد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية

5- محمود أمجد عيسى المحاميد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ،قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش على أطراف حي المنشية

6- موسى عوض الشحادة /درعا – اليادودة/ من عناصر هيئة تحرير الشام و قائد عسكري ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد

7- باسل نايف سليمان الدروبي /درعا – بصرى الشام/ ناشط اعلامي في الهيئة السورية للإعلام و مدير المكتب الإعلامي لقوات شباب السنة ، قتل بعد اصابته بالقصف أثناء تغطيته للمعارك مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد

8- محمد عبد الغني أوسطة /حلب – حي الحميدية/ من عناصر هيئة تحرير الشام ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد ، و هو مجند فار.

9- خالد أحمد نصار /درعا – مخيم درعا/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد و هو من اللاجئين الفلسطينيين

10- أبو ريان المهاجر /الأردن – معان/ من عناصر هيئة تحرير الشام و قائد عسكري، قتل بعد تنفيذه لعملية انتحارية ضد الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد.

11- عمر أحمد أبو نبوت /درعا – درعا البلد/ ناشط اعلامي في تجمع أحرار حوران و منظمة آفاق المستقبل و فرقة 18 آذار ، قتل متأثرا بجراحه بعد اصابته برصاصة قناصة أثناء تغطيته للمعارك ضد الجيش في حي المنشية

12- عبد الله نور الدين الحريري /درعا – بصر الحرير/ من عناصر الجيش الحر و ناشط اعلامي في فرقة عامود حوران ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش في حي المنشية في درعا البلد

13- علاء عدنان دلوع /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش في حي المنشية

14- أحمد قاسم المسالمة /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية

15- وليد محمد المفعلاني /درعا – نوى/ من عناصر الجيش الحر و القائد العسكري للواء الفاروق ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد

16- حسام فواز الجهماني /درعا – نوى/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد

17- ياسين فواز الجباوي /درعا – نوى/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد

18- مصطفى ذوقان مصطفى الحميد /درعا – معربة/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد

19- محمد زايد المصري /درعا – عتمان/ من عناصر الجيش الحر قتل بعد اصابته بغارة للطيران الحربي على حي طريق السد.

20- حسن ابراهيم جروان المسالمة /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية

21- محمد أنور الكراد /درعا – درعا البلد/ من عناصر هيئة تحرير الشام و قائد عسكري ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية

22- عماد عمار عوض المحاميد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية

23- محمود خلدون بجبوج /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية

24- قاسم محمد ياسين الحريري /درعا – بصر الحرير/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد

25- عبد الرحمن عطا الله راشد الحريري /درعا – بصر الحرير/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد

26- محمد أحمد موسى الحريري /درعا – بصر الحرير/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد

27- محمد موسى المسالمة /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية

28- مفلح محسن شريداي /درعا – كويا/ من عناصر حركة أحرار الشام و قائد عسكري ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد

29- هاشم حمدي العقايلة /درعا – الشيخ مسكين/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد

30- محمد الفراج /السعودية/ من عناصر هيئة تحرير الشام و قائد عسكري ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد

31- مالك علي اسماعيل ابازيد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية

32- محمد علي راشد ابازيد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية

33- أنس عدنان كليب /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية و هو من النازحين الجولانيين

34- علي محمد مطر /حلب/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية و هو مجند فار.

35- محمد نهار ضاحي المحاميد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر و القائد العسكري لفرقة أسود السنة ، قتل متأثراً بجراحه في مشافي الأردن بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية

36- محمد عبد الله الجوابرة /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية

37- عبد الرحمن فرحان القطيفان /درعا – درعا البلد/ من عناصر هيئة تحرير الشام ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية

38- عبد الرحمن نذير عبد الرزاق المصري /درعا – عتمان/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف بلدة اليادودة

39- محمد يوسف صالح المصري /درعا – عتمان/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف بلدة اليادودة

40- عبد الاله عبد الله الزعبي /درعا – بصرى الشام/ من عناصر الجيش الحر قتل بعد اصابته بغارة للطيران الحربي على مدينة بصرى الشام

41- شبلي فندي المحاميد /درعا – النعيمة/ من عناصر الجيش الحر- فلوجة حوران قتل بعد اصابته بغارة للطيران الحربي على بلدة أم المياذن

42- خالد شحادة عامر العالول /الأردن – اربد/ فلسطيني الاصل اردني الجنسية من عناصر هيئة تحرير الشام و قائد عسكري ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد

 


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