أسماء قتلى المجموعات الإرهابية المسلحة الذين سقطوا خلال أسبوع
أسماء قتلى المجموعات المسلحة الذين سقطوا بنيران الجيش منذ بدايتها بتاريخ الاحد 12-2-2017 وحتى ليلة أمس في محاولة السيطرة على حي المنشية بدرعا البلد:
1- ابراهيم نضال المصري /عسكري فار - درعا البلد من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية.
2- أحمد محمد سلمان ابازيد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية
3- أحمد فهد عايد القداح /درعا – كحيل/ من عناصر هيئة تحرير الشام ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش على أطراف حي المنشية في درعا البلد
4- أحمد خيام المحاميد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية
5- محمود أمجد عيسى المحاميد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ،قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش على أطراف حي المنشية
6- موسى عوض الشحادة /درعا – اليادودة/ من عناصر هيئة تحرير الشام و قائد عسكري ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد
7- باسل نايف سليمان الدروبي /درعا – بصرى الشام/ ناشط اعلامي في الهيئة السورية للإعلام و مدير المكتب الإعلامي لقوات شباب السنة ، قتل بعد اصابته بالقصف أثناء تغطيته للمعارك مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد
8- محمد عبد الغني أوسطة /حلب – حي الحميدية/ من عناصر هيئة تحرير الشام ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد ، و هو مجند فار.
9- خالد أحمد نصار /درعا – مخيم درعا/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد و هو من اللاجئين الفلسطينيين
10- أبو ريان المهاجر /الأردن – معان/ من عناصر هيئة تحرير الشام و قائد عسكري، قتل بعد تنفيذه لعملية انتحارية ضد الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد.
11- عمر أحمد أبو نبوت /درعا – درعا البلد/ ناشط اعلامي في تجمع أحرار حوران و منظمة آفاق المستقبل و فرقة 18 آذار ، قتل متأثرا بجراحه بعد اصابته برصاصة قناصة أثناء تغطيته للمعارك ضد الجيش في حي المنشية
12- عبد الله نور الدين الحريري /درعا – بصر الحرير/ من عناصر الجيش الحر و ناشط اعلامي في فرقة عامود حوران ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش في حي المنشية في درعا البلد
13- علاء عدنان دلوع /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش في حي المنشية
14- أحمد قاسم المسالمة /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية
15- وليد محمد المفعلاني /درعا – نوى/ من عناصر الجيش الحر و القائد العسكري للواء الفاروق ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد
16- حسام فواز الجهماني /درعا – نوى/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد
17- ياسين فواز الجباوي /درعا – نوى/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد
18- مصطفى ذوقان مصطفى الحميد /درعا – معربة/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد
19- محمد زايد المصري /درعا – عتمان/ من عناصر الجيش الحر قتل بعد اصابته بغارة للطيران الحربي على حي طريق السد.
20- حسن ابراهيم جروان المسالمة /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية
21- محمد أنور الكراد /درعا – درعا البلد/ من عناصر هيئة تحرير الشام و قائد عسكري ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية
22- عماد عمار عوض المحاميد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية
23- محمود خلدون بجبوج /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية
24- قاسم محمد ياسين الحريري /درعا – بصر الحرير/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد
25- عبد الرحمن عطا الله راشد الحريري /درعا – بصر الحرير/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد
26- محمد أحمد موسى الحريري /درعا – بصر الحرير/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد
27- محمد موسى المسالمة /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية
28- مفلح محسن شريداي /درعا – كويا/ من عناصر حركة أحرار الشام و قائد عسكري ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد
29- هاشم حمدي العقايلة /درعا – الشيخ مسكين/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية في درعا البلد
30- محمد الفراج /السعودية/ من عناصر هيئة تحرير الشام و قائد عسكري ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد
31- مالك علي اسماعيل ابازيد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية
32- محمد علي راشد ابازيد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية
33- أنس عدنان كليب /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية و هو من النازحين الجولانيين
34- علي محمد مطر /حلب/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية و هو مجند فار.
35- محمد نهار ضاحي المحاميد /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر و القائد العسكري لفرقة أسود السنة ، قتل متأثراً بجراحه في مشافي الأردن بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية
36- محمد عبد الله الجوابرة /درعا – درعا البلد/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري في حي المنشية
37- عبد الرحمن فرحان القطيفان /درعا – درعا البلد/ من عناصر هيئة تحرير الشام ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية
38- عبد الرحمن نذير عبد الرزاق المصري /درعا – عتمان/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف بلدة اليادودة
39- محمد يوسف صالح المصري /درعا – عتمان/ من عناصر الجيش الحر ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف بلدة اليادودة
40- عبد الاله عبد الله الزعبي /درعا – بصرى الشام/ من عناصر الجيش الحر قتل بعد اصابته بغارة للطيران الحربي على مدينة بصرى الشام
41- شبلي فندي المحاميد /درعا – النعيمة/ من عناصر الجيش الحر- فلوجة حوران قتل بعد اصابته بغارة للطيران الحربي على بلدة أم المياذن
42- خالد شحادة عامر العالول /الأردن – اربد/ فلسطيني الاصل اردني الجنسية من عناصر هيئة تحرير الشام و قائد عسكري ، قتل بعد اصابته بالاشتباكات مع الجيش السوري على أطراف حي المنشية في درعا البلد
سونيل علي: دمشق الآن
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