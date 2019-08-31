أسعار نسخ الكتب المدرسية للعام الحالي

وردت شكوى تتعلق بتقاضي مركز بيع الزاهرة للكتب المدرسية مبلغ 12800ل.س سعر نسختي كتب مدرسية للصف الثالث الثانوي العلمي والثالث الثانوي الأدبي، علماً أنه عند جمع سعر الكتب المدون تبين أنها قيمة الكتب 10000ل.س.



تواصل برنامج «بالخدمة» مع مدير فرع مطبوعات دمشق قصي هوارا وأوضح أن سعر نسخة الثالث الثانوي الأدبي 5490 ل.س، والثالث الثانوي العلمي 7030ل.ٍس، مؤكداً أنه يمكن للمواطن الاتصال على الرقم 5432511 والتواصل معه لإصلاح الخطأ واستعادة المبلغ في حال كان يستوجب الأمر.



وأكد هوارا عدم وجود نقص في الكتب المدرسية لكافة الصفوف، مشيراً إلى أن المراكز ستعمل خلال أيام الجمعة والسبت المقبلين لتأمين الكتب لكافة المدارس.



وبحسب هوارا بلغت أسعار نسخ الكتب المدرسية لهذا العام على الشكل التالي:



الصف العاشر الأدبي 6310ل.س

الصف العاشر العلمي 6375ل.س

الصف الحادي عشر أدبي 6570ل.س

الصف الحادي عشر علمي 7130ل.س

الثالث الثانوي الأدبي 5490ل.س

الثالث الثانوي العلمي 7030ل.س



شام إف إم