أردوغان: نريد أن نتعاون مع أمريكا في سوريا كما نتعاون مع روسيا وإيران

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت 30 كانون الأول، عن رغبته في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الملف السوري، كما يتعاون مع روسيا وإيران.





وقال أردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية من مدينة كاستاموني “نحن نريد العمل مع الولايات المتحدة بشكل صادق، كما نعمل مع روسيا وإيران في سوريا والمنطقة”.





وأضاف قائلاً “نحن مستعدون للعمل معها في حال وفت بكافة وعودها وليس لدينا أي مشكلة تعوق تعاوننا”.





وتابع “لا مانع لحل مشاكلنا مع أمريكا في سوريا، كما حدث في موضوع التأشيرات”.





المصدر : سبوتنيك