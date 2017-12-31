مروحيات أمريكية تنقل “دواعش” من جنوب الحسكة إلى جهة مجهولة
بوتين مهنئا الأسد بالأعياد: سنواصل دعم سوريا بكل ما يمكن
وحدات الجيش تستعيد السيطرة على بلدة عطشان و4 قرى وعدد من التلال بريف حماة
عام سقوط «داعش»: تحولات عسكريّة كبرى... و«ستاتيكو» سياسي
البيت الأبيض يؤكد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران
اكتشاف مقبرتين جماعيتين لشهداء مدنيين وعسكريين أعدمهم (تنظيم داعش) بريف الرقة
إخراج عشرات المسلحين مع بعض أفراد عائلاتهم من منطقة بيت جن بريف دمشق
استشهاد مصور قناة “سما” وإصابة مراسلها بنيران الإرهابيين بريف إدلب
إنجاز الترتيبات النهائية لتنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة في منطقة بيت جن
دعوات في لندن لإعادة فتح السفارة البريطانية في دمشق
الجيش ينهي عام الانتصارات الإستراتيجية باستعادة الغوطة الغربية
الجيش السوري .. يخوض أعنف معارك التطهير في ريف حماة
الجيش العربي السوري يتقدم بريف إدلب
خروج محطة الزارة عن الخدمة جراء استهدافها بقذائف صاروخية من قبل المجموعات المسلحة
لافروف: على القوات الأمريكية مغادرة الأراضي السورية بشكل كامل

أردوغان: نريد أن نتعاون مع أمريكا في سوريا كما نتعاون مع روسيا وإيران

 

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت 30 كانون الأول، عن رغبته في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الملف السوري، كما يتعاون مع روسيا وإيران.

وقال أردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية من مدينة كاستاموني “نحن نريد العمل مع الولايات المتحدة بشكل صادق، كما نعمل مع روسيا وإيران في سوريا والمنطقة”.

وأضاف قائلاً “نحن مستعدون للعمل معها في حال وفت بكافة وعودها وليس لدينا أي مشكلة تعوق تعاوننا”.

وتابع “لا مانع لحل مشاكلنا مع أمريكا في سوريا، كما حدث في موضوع التأشيرات”.

المصدر : سبوتنيك

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.