أجنحة الشام للطيران تسير أولى رحلاتها إلى أصفهان

سيرت شركة أجنحة الشام للطيران فجر اليوم أولى رحلاتها إلى مدينة أصفهان الإيرانية مباشرة من مطار دمشق الدولي لتصبح بعدها أسبوعية كل ثلاثاء من دمشق إلى أصفهان وبالعكس.



مدير تطوير الأعمال في الشركة أسامة ساطع أوضح أن مدينة أصفهان تمثل جزءا من خطة توسع أجنحة الشام إلى العديد من الوجهات الجديدة في المنطقة لافتا إلى أن المدينة من المحطات المهمة سياحيا واقتصاديا وتسيير الرحلات فرصة لزيادة التواصل بين الشعبين والبلدين الصديقين.



يذكر أن أجنحة الشام للطيران الناقل الوطني الخاص في سورية وتسير رحلات منتظمة من دمشق إلى بغداد والبصرة والنجف وأربيل وبيروت والكويت والشارقة ومسقط والخرطوم وطهران وموسكو ويريفان (إضافة إلى رحلاتها الداخلية إلى القامشلي واللاذقية).