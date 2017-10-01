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أبو وديع يتوجه إلى دمشق

علم أن الفنان السوري جورج وسوف سيحزم حقائبه ويتوجه إلى دمشق قادماً من بيروت للمشاركة في مهرجان تكريم منتجي الدراما السورية بعنوان “درامانا بخير” الذي يقام في أحد فنادق دمشق يوم السبت المقبل.أبو وديع يتوجه إلى دمشق

لجنة صناعة السينما مُنظمة الحفل، وجّهت دعوة للوسوف ليتم تكريمه في الحفل إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما والقنوات التلفزيونية المحلية والعربية.

من ناحية ثانية، الفنان وليد توفيق سجل اللحن الثاني الذي سيغينه الفنان جورج وسوف، بعد أن لحن له أغنية “دار الزمان” ، والأغنية من كلمات الشاعرة نادين الأسعد.

المصدر: الفن

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