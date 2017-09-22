Microsoft تحمي مستخدمي Windows من القرصنة بميزة جديدة

قامت شركة مايكروسوفت مؤخراً بإطلاق ميزة جديدة لعملائها من الشركات مستخدمي ويندوز 10، وذلك سعياً في حمايتها من الخروقات الأمنية التي تصيب أنظمتها، وتخطط الشركة الأمريكية بإضافة أداة مستحدثة للبرمجيات تساعد على مقاومة القرصنة وتقوم بالرد عليها بالخطوات اللازمة، وسوف يكون هناك نسخة تجريبية من هذه الميزة الجديدة متاحة على أنها جزء من Windows Defender، وذلك سوف سوف يكون قبل نهاية العام الحالي.

كما صرح رئيس قسم الأمن في ويندوز روب ليفرتس للمجلة الأمريكية Fortune، أن إصلاح هذه الانتهاكات هو الهدف الأسمى لهذه الميزة، وليس مجرد العثور عليها، إذ أنه يوجد العديد من المهمات البسيطة المختلفة التي يتحتم القيام بها حتى يتمكن المختصون والخبراء من التركيز على الأشياء الأكثر تعقيداً>