7 طرق للحفاظ على صحة الكبد!

يقول أحد الباحثين إن واحدا من بين كل 8 بريطانيين في منتصف العمر يمكن أن يكون مصابا بأحد أمراض الكبد الخطيرة نتيجة زيادة الوزن.

وأظهرت فحوصات شملت 3 آلاف شخص في مشروع البحث البيولوجي ببريطانيا، أن 12% منهم مصابون بالتهاب الكبد الذي يمكن أن يؤدي إلى تليف وفشل الكبد وحتى الموت.

وفي الوقت نفسه، يمكن عكس النتائج لدى المرضى حال التشخيص المبكر للمرض. وفيما يلي 7 طرق للحفاظ على الكبد بصحة جيدة:

1- مراقبة الوزن

يبدو أن زيادة الوزن ستتفوق على الكحول لتصبح السبب الرئيسي لأمراض الكبد، بحلول عام 2020. ويمكن أن تؤدي زيادة السعرات الحرارية إلى "غمر" الكبد بالدهون.

لذا ينصح الخبراء بضرورة تخفيف الوزن واتباع نظام غذائي، يعتمد على الفاكهة والخضار والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

2- عدم إدمان الكحول

يجب على الأشخاص مراقبة كمية الكحول التي يشربونها، مع ضرورة وجود يومين أو ثلاثة أيام خالية من الكحول في الأسبوع الواحد.

3- شرب القهوة باعتدال

تشير الأبحاث إلى أن تناول كميات معتدلة من القهوة بانتظام (من 3 إلى 5 فناجين يوميا)، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد، ويمكن أن يقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة تصل إلى 40%.

4- المشي

يمكن أن يحفز المشي بشكل أكبر، مستويات الدهون في الكبد في الاتجاه الصحيح. ووجد الباحثون في جامعة ليفربول، أن كل ساعة زائدة نقضيها ونحن جالسين، تزداد الدهون في الكبد بنسبة 0.87%.



5- تناول البروكلي

يمكن أن يكون تناول البروكلي بانتظام مفيدا لصحة كبدك، حيث وجدت درسة نُشرت في مجلة التغذية أن الإكثار من تناول البروكلي على المدى الطويل، ساعد على منع تراكم الدهون في أكباد الفئران.

6- التخفيف من مسكنات الألم

يعتبر الباراسيتامول أحد الأدوية الأكثر شيوعا التي يمكن أن تؤذي الكبد، إضافة إلى منتجات أخرى لا تحتاج إلى وصفة طبية، بما في ذلك مسكنات الألم وأقراص الصداع النصفي.

ويحذر الخبراء من خطر تناول الباراسيتامول مع الكحول بشكل خاص، لذا من الأفضل عدم مزجهما معا.

7- تجنب حميات التخلص من السموم

يساعد الكبد الصحي على تنظيف الجسم من السموم. ويقول الخبراء إن الكبد رائع، لأنه قادر على التجدد طالما لا يتعرض للضرر، كما ينصحون الناس بتجاهل الحميات الغذائية أو أي منتجات، يمكن أن تعمل على "تطهير" الكبد.



المصدر: ميرور