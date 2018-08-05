/682692/ل.س فاتورة غداء وعشاء وفد حكومي في مطعم الإنشراح بطرطوس

تسرب إلى الإعلام أحد فواتير غداء وعشاء وفد حكومي يتبع للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أثناء زيارته لفرع طرطوس بمئات الّف الليرات، والذي أثار انتقاد وحفيظة العديد من المواطنين نتيجة لكم الفساد والهدر الهائل في مؤسسات الدولة

حيث أظهر الكشف رقم /38/ تاريخ 2/5/2017 الفاتورة المستحقّة لصالح "مطعم الإنشراح" بطرطوس بتاريخ 2/4/2017 والبالغة قيمتها /682692/ل.س ستمائة واثنان وثمانون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ليرة سوريّة وذلك لقاء غداء و عشاء أعضاء مجلس الإدارة في المؤسّسة العامّة للمواصلات الطّرقية وكبار موظّفي الإدارة العامّة للمؤسّسة والوفد الوزاري والمرافقة والسّائقين أثناء القيام بجولة ميدانيّة تفقديّة للمشاريع الخدميّة في محافظة طرطوس، وتمّ صرف الكشف بموجب الشّيك رقم /014358/ بتاريخ 9/5/2017 باسم السيّد /مجد علي عباس.

وتخص هذه الفاتورة المقدرة بمئات الالاف فقط جولة واحدة لمؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة مما يطرح السؤال الأهم وهو إذا كانت مؤسسة واحدة بجولة واحدة دفعت هذا المبلغ لقاء الغداء والعشاء ،فما هو الرقم الإجمالي لجميع وزارات ومؤسسات الدولة ولجميع الجولات في السنة حيث من المتوقع أن الرقم سيصل للمليارات ...فأي فساد وهدر نعيشه على غداء الوفود الحكومية فقط ؟!



المصدر: وكالة التنمية للأنباء