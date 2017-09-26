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50 مليون لتغطية كابلات كهربائية بطول 18 كم، والتحضيرات مستمرة لاستقبال فصل الشتاء !

ذكرت مصادر خاصة في المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أن ورشات الكهرباء نفذت عدداً من الأعمال الهامة في مناطق50 مليون لتغطية كابلات كهربائية بطول 18 كم .. والتحضيرات مستمرة لاستقبال فصل الشتاء ! مختلفة في مدينتي دمشق وريفها، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتأمين وثوقية التغذية الكهربائية لكافة المشتركين ولاسيما أننا مقبلون على فصل الشتاء الذي بات على الأبواب، حيث تكثر فيه الأعطال وتظهر عيوب الشبكة ما يجعل ورشات الكهرباء في حالة استنفار كامل للتخفيف من الأعطال وإصلاحها مباشرة.

ففي منطقة جرمانا في ريف دمشق تعمل ورشات الكهرباء حالياً على تركيب 4 مراكز تحويل جديدة للكهرباء تصل مجموع استطاعتها إلى 3630 كيلوفولط أمبير وتتوزع تلك المراكز الجديدة على أحياء النهضة والقريات وشارع الباسل، لافتة إلى أن تلك المراكز الجديدة ستعمل على حل معاناة الأهالي من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في تلك الأحياء والتي تشهد كثافة سكانية هائلة، وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث حمولات عالية على مراكز التحويل القائمة.

وفي مدينة قطنا تم العمل على إحداث 6 مخارج جديدة للتوتر المنخفض والعمل على ربطها على الشبكات القائمة، كما عملت ورشات الكهرباء على وضع مركز جديد للتحويل الكهربائي تصل استطاعته إلى 630 كيلوفولط أمبير.

وفي مدينة دمشق تتم الدراسة لإنهاء مشكلة كابلات الكهرباء المكشوفة على الأرض في منطقة المزة 86، حيث تم العمل على تنظيم عقد بقيمة 50 مليون ليرة ينتظر التصديق للمباشرة في تغطية الكابلات التي يبلغ طولها نحو 18 ألف متر، حيث بدأت مديرية الصيانة في شركة كهرباء دمشق باتخاذ الاجراءات والتحضيرات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ وذلك قبل الدخول في فصل الشتاء، والعمل على تنظيم عمل الورشات المنفذة وتجهيزها للمباشرة بتنفيذ العقد على أرض الواقع بعد تصديقه مباشرة من أجل الاستفادة من عنصر الزمن.

المصدر: تشرين

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