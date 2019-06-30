5 خطوات لمنع تكون الجير على الأسنان

تكوّن جير الأسنان يحدث مع كل شخص منا، والجير هو الطبقة اللاصقة التي تتشكل عندما تتراكم البكتيريا في الفم على الأسنان؛ مما يؤدي إلى تآكل الأسنان وضعفها، وهذا يؤدي إلى التسوس وأمراض اللثة.





ولا يمكنك طرد البكتيريا بشكل نهائي من فمك لأن بعض أنواعها نافعة لكن يمكن تقليل تراكم الجير بهذه الطرق الخمسة:



1) تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة مرتين على الأقل بطريقة صحيحة



أنت تعلم بأنه يجب عليك تنظيف أسنانك بالفرشاة.. ولكن كم مرة؟ تقول الدكتورة نادية أرمنتروت إنه من الناحية المثالية يجب على الجميع تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد كل وجبة لإزالة الجير ومنع تراكمه.

ولكن يجب تنظيف الأسنان على وجه الخصوص قبل النوم لأن ترك الأسنان بدون تنظيف يؤدي إلى تراكم وبقاء الجير على الأسنان طوال الليل.



يجب استخدام فرشاة أسنان ناعمة الشعر، فالشعيرات الخشنة يمكن أن تكون خشنة على اللثة، وتأكد من استبدال فرشاة الأسنان الخاصة بك فعدم استبدالها لا يجعلها تعمل بكفاءة عالية.

للتأكد من حصولك على أفضل النتائج وأقصى استفادة في كل مرة تنظف بها أسنانك:



- امسك فرشاة أسنانك بزاوية 45 درجة على لثتك أثناء قيامك بتنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة.



- قم بضربات دائرية خفيفة حول الأسنان باستخدام الفرشاة.



- غطي فمك بالكامل الأسطح الداخلية والخارجية وقمم الأسنان.



- قم بتنظيف لسانك للتخلص من البكتيريا، والحصول على نفس منعش، والقضاء على رائحة الفم الكريهة.



- قم بقضاء دقيقتين كاملتين على تنظيف الأسنان بالفرشاة.



كما ينصح أطباء الأسنان باستخدام فرشاة الأسنان الإلكترونية على الرغم من أن كلاهما فعال؛ إلا أن فرش الأسنان الكهربائية لها حافة صغيرة بالنسبة لتلك اليدوية، ووجدت دراسة أجريت عام 2005 أن فرشاة الأسنان الكهربائية قللت الترسبات بنسبة 11% من فرشاة الأسنان اليدوية خلال فترة تتراوح من شهر إلى 3 أشهر، وإذا كنت تستخدم فرشاة أسنان كهربائية فاستبدل رؤوس الفرشاة كل ثلاثة أشهر على الأقل للحفاظ على فعالية الفرشاة.



2) التنظيف ما بين الأسنان



الأسنان ليست المكان الوحيد الذي يتراكم ويتجمع فيه الجير؛إذ يتجمع أيضا في الفراغات بين الأسنان، وخيط الأسنان أو الأدوات الأخرى هي التي تتمكن من الوصول لهذه الأماكن.

ويقول طبيب الأسنان أتوشا باتيل "إن تنظيف الأسنان بالفرشاة وحدها لا يكفي لإزالة الجير من بين الأسنان".

يجب عليك التنظيف بين أسنانك مرة كل يوم على الأقل، وإذا كنت لا تجيد استخدام خيط الأسنان هناك خيارات أخرى تتسم بنفس الفعالية بما في ذلك:



- الخيوط الفلزية المترابطة.



- الفرشات الصغيرة المستقيمة تناسب ما بين الأسنان.



- مزيلات الجير الخشبية.

ليس هناك وقت مناسب أو غير مناسب للتنظيف بين أسنانك حيث يمكنك القيام بذلك قبل أو بعد استخدام الفرشاة.





3) استخدام غسول الفم



بالنسبة للعديد من الناس يمكن أن يكون غسول الفم المضاد للبكتيريا خياراً آخر في مجموعة أدوات الوقاية من تراكم الجير، ويساعد غسول الفم بشكل عام على إزالة الترسبات، ولكن النوع الجيد من غسول الفم لشخص ما قد لا يكون مفيداً لك.

ويوصي الأطباء بغسول الفم على حسب احتياجات المريض إذا كان المريض معرضا لتسوس الأسنان وجفاف الفم أو التهاب اللثة.

بعض غسولات الفم تحتوي على الكحول التي تسبب جفاف الفم، وهذا ليس جيدا لمنع تكون الجير حيث إن اللعاب يساعد على الحفاظ على صحة فمك، ويمكن أن يؤدي جفاف الفم إلى تراكم نوع من الجير يسمى الجير اللزج، والذي يصعب تنظيفه وإزالته؛ لذا تحدث إلى طبيب أسنانك عن غسول الفم الذي قد يكون مناسبا لك.





4) تقليص تناول السكريات والنشويات



عند الانتهاء من تناول الطعام تندفع البكتيريا إلى السكر المتبقي في فمك وتتغذى عليه، وكلما كان طعامك يحتوي المزيد من السكر كلما زاد عدد البكتيريا التي تتعامل معها عند استخدام الفرشاة.

الأطعمة السكرية والحمضية تسبب تآكل الأسنان فقم بتقليص هذه الأطعمة لتجنب مشاكل الأسنان.



من الأطعمة المتهمة بتراكم الجير وأذى الأسنان:



- الأطعمة النشوية مثل رقائق البطاطس والخبز.



- السكاكر التي تلتصق بالأسنان.



- المشروبات الغازية.

عند تناول هذه الأطعمة أشرب الكثير من الماء بعد ذلك لغسل الفم من بقايا الطعام والحفاظ على رطوبة فمك.

حاول استخدام الفرشاة بعد تناول الطعام للحفاظ على بياض ونظافة أسنانك، وإذا لم تكن قريبا من فرشاة الأسنان بعد تناول الوجبة فامضغ العلكة الخالية من السكر بدلا من ذلك.





5) زيارة طبيب الأسنان الخاص بك بشكل دوري



معظم الوقاية من تكون الجير يحدث من خلال روتينك اليومي، ومع ذلك من المهم رؤية طبيب الأسنان مرتين سنويا أيضا.

فبغض النظر عن مدى اهتمامك بأسنانك في المنزل فهناك بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها وتنظيفها بشكل صحيح، مثل أسفل اللثة أو خلف الأضراس، وإلى جانب تنظيف البقع التي يصعب إزالتها باستخدام الفرشاة والمعجون من خلال التنظيف المنزلي فإن طبيب الأسنان الخاص بك يمكنه أن يلتقط أي مشاكل مبكرة في الأسنان قبل أن تصبح مشاكل أكبر.

ترجمة وإعداد/ شيماء يوسف