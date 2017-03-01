5 آلاف طن من البطاطا المصرية في سوريا

كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وصول باخرة محملة بـ 5 آلاف طن من البطاطا المصرية إلى الموانئ السورية.



وأوضح المصدر، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “عملية الاستيراد جاءت بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وكسر حدة الأسعار عبر مؤسسة السورية للتجارة”، مبيناً أن “ارتفاع أسعار البطاطا في السوق سببه انخفاض الناتج المحلي وزيادة الطلب”.



وأشار المصدر إلى أنه “يجري إفراغ وتوزيع حمولة الباخرة بغية تحقيق التوازن بين العرض والطلب على المادة وتخفيض أسعارها في السوق المحلية”، موضحاً أنه “تم إجراء التحاليل كافة والفحوصات المطلوبة للمادة والتأكد من مطابقتها للمواصفات العقدية وصحتها وسلامتها”.



كما بين المصدر أن استيراد مادة البطاطا “سيتوقف مع نهاية آذار وهو ما يترافق مع بداية نضوج الإنتاج المحلي الذي عادة ما يلبي احتياجات السوق المحلية إضافة إلى جودة المنتج المحلي”.