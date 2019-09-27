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40 بالمئة انخفاض في الثروة الحيوانية ... أسعار الفروج مقاربة للتكلفة والإنتاج ثابت

كشف معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد قاديش أن أهم أنواع الثروة الحيوانية وهي الأغنام، انخفضت خلال سنوات الأزمة نحو 40 بالمئة نتيجـة الضــرر الكبيـر اـذي وقــع على الثـروة الحيوانية للتعديات التي طالتها.

و أوضح قاديش أنه قبل الأزمة كان التصدير يتعدى ستة ملايين رأس أما في السنوات الأولى منها فكان لا يتجاوز مليوناً ونصف المليون لكنه توقف في السنوات الأخيرة بسبب تضرر القطيع.

وأكد قاديش أنه وفقاً للمؤشرات التي تعتمدها الوزارة يتراوح العدد الحالي لقطيع الأغنام ما بين 13 إلى 14 مليون رأس، مشيراً إلى أن آخر تعداد للقطيع على مستوى الرأس تم إجراؤه في عام 2010 على حين أن عملية الحساب في سنوات الأزمة تتم وفقاً لمؤشرات.

وأشار قاديش إلى أن قطاع الأبقار طاله الضرر أيضاً فانخفض تعدادها ليصل إلى 763 ألف بقرة حالياً كرقم تأشيري وفقاً لإحدى الدراسات التي أعدتها إحدى المنظمات الدولية بعد أن كان يتجاوز المليون بعشرة آلاف رأس.

 


الوطن