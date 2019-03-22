4 علاجات طبيعية من الطب الصيني لحياتك اليومية

قامت الحضارة الصينية و منذ آلاف السنين بشكل منفصل عن باقي حضارات العالم القديم, و اعتمدت الحضارة الصينية على التداوي بالأعشاب بحسب الطب الصيني و قد أثبت فعاليته لقرون عديدة عبر استخدام المواد والأعشاب الطبيعية كلياً

وسنقدم لكم بعض الأعشاب التي تستخدم في التداوي من بعض الأمراض والعوارض اليومية التي نعاني منها:



القرفة



تستخرج القرفة من لحاء الأشجار التي تعرف باسم أشجار القرفة المشهورة في الصين بشكل خاص، وتستخدم بشكل كبير في الطب الصيني لدعم جهاز المناعة، وتعزيز التعرق، وتحسين الدورة الدموية ولعلاج مجموعة متنوعة من الأعراض والالتهابات والآلام في الجهاز الهضمي، كما وجدت الدراسات أيضاً أن لديها خصائص خفض نسبة السكر في الدم. وفي الطب الغربي، تستخدم القرفة في معظم الأحيان لتحسين السيطرة على الجلوكوز لدى مرضى السكري وخفض ضغط الدم لكونها مدر معتدل للبول.



الزنجبيل



تساعد شريحة الزنجبيل في التغلب على معظم مشاكل المعدة، ويعد الزنجبيل نوعاً من التوابل التي تأخذ فيها جذور هذا النبات الاستوائي المنتشر في مناطق جنوب شرق آسيا.



يحتوي هذا النبات السحري على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية الفريدة مثل الزنجبيل، والزنجرون والزيوت الأساسية التي تمتلك خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات ومضادة للغثيان.



وبحسب الأطباء الصينيون فإن هذا الجذر الرائع يساعد في معالجة العديد من المشاكل الطبية المختلفة، فهو يستخدم لعلاج الأعراض الهضمية والجهاز التنفسي، بينما يستخدم في الطب الغربي العشبي لتحسين الدورة الدموية وتخفيف الغثيان وتقليل آلام المفاصل.



الجينسنغ



يعتبر الجنسنغ من أقدم الأدوية العشبية المعروفة ويعتقد أنه تم استخدامه كمنشط ومحفز للحياة لما لا يقل عن 3000 سنة، ويصنف على أنه من بين العلاجات العشبية الأكثر شعبية وغالباً ما يؤخذ كالشاي.



ويقول الخبراء إنه خيار جيد لكل من يكافح من أجل مواصلة التركيز في العمل خلال فترة ما بعد الظهيرة، تحتوي جذور الجينسنغ على مواد تعرف باسم" جينسينوسيدس"، بعضها محفز وبعضها مريح، وتوصف بأنها منشط مفعم بالحيوية مما يساعد على تحسين القوة والقدرة على التحمل واليقظة والتركيز.



الكركم



أثبتت العديد من الدراسات أن الكركم هو البديل الطبيعي لمسكنات الألم، ويعتبر العنصر النشط في الكركم "الكركمين" من أقوى مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات الطبيعية. ويتم استخدام الكركم في الأدوية العشبية الصينية التقليدية للتخفيف من الظروف مثل الفترات المؤلمة أو آلام في البطن والصدر، كما أنها تستخدم في بعض الأحيان للحد من الالتهابات مثل آلام العضلات والمفاصل، إضافة إلى تعزيز المناعة وتحفيز وظائف الكبد.