25 ألف مواطن اشتروا سلّة «السورية للتجارة».. وزيادة مكوناتها ممكنة

قال مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم إن مبيعات السلة الغذائية خلال الأسبوع الأول من إطلاقها وصلت إلى أكثر من 25 ألف سلة غذائية في جميع صالات المؤسسة بالمحافظات، وأعلى حصة مبيعات لها كانت في صالات محافظة دمشق بأكثر من 5 آلاف سلة غذائية، حيث كانت المؤسسة قد طرحت 50 ألف سلة غذائية للمبيع في جميع صالاتها في المحافظات، موزعة إلى 10 آلاف سلة في صالات دمشق، و5 آلاف سلة في كل محافظة.



وأوضح نجم أن مبيع أكثر من 25 ألف سلة يعتبر رقماً جيداً مع تزايد الإقبال من المواطنين على شرائها بعد أن أصبح واضحاً أنها تشكل فارقاً سعرياً جيداً عن مثيل محتوياتها من السلع في الأسواق، مشيراً إلى إمكانية إدخال سلع جديدة ضمن السلة في حال كان هناك حاجة، مع إمكانية زيادة عدد السلل الغذائية كلما زاد الطلب عليها من المستهلكين، حيث بلغت القيمة الإجمالية للسلع الموزعة 685 مليون ليرة سورية، على أساس القيمة الحقيقية للسلة 13700 ليرة سورية وفق الأسعار الرائجة في الأسواق، وهي تباع بعشرة آلاف ليرة سورية في صالات المؤسسة.



وبين أن المبيعات على السلع الغذائية ضمن صالات المؤسسة ارتفعت في الشهر الأخير نتيجة الفارق السعري الجيد لها عما هي الأسعار في الأسواق حالياً، حيث تعمل المؤسسة على تنفيذ خطة الحكومة بالتدخل الإيجابي في جميع الأسواق ولجميع السلع التي تبيعها المؤسسة.



ولفت نجم إلى أن المؤسسة سوقت أكثر من ألف طن حمضيات منذ بدء تسويق موسم الحمضيات في الساحل السوري، حيث وصلت الكمية المسوقة يوم أمس في محافظة اللاذقية إلى أكثر من ألف طن، وبأسعار مشجعة للفلاحين وهي تتراوح بين 70 ليرة سورية كأقل سعر لصنف السوما، و350 ليرة سورية لصنف الحامض، حيث طرحت المؤسسة أسعارها التنافسية لتشجيع الفلاحين على تسويق محصولهم لمصلحة السورية للتجارة، مؤكداً استعداد المؤسسة لتسويق أكبر كمية ممكنة من محصول الحمضيات.



وأوضح نجم أن العدد الإجمالي للصالات العاملة في المحافظات قد وصل إلى 1325 صالة، حيث تم افتتاح 175 صالة ومنفذ بيع جديدة في المحافظات خلال سبعة أشهر، حيث تم افتتاح مول ابن عساكر الذي كان متوقفاً لعدة سنوات، وتتحضر المؤسسة حالياً لافتتاح مول الميدان في دمشق الذي كان مغلقاً أيضاً بسبب ظروف الأزمة، وبشكل عام يتم تجهيز صالات جديدة في المحافظات بشكل يومي للوصول إلى أكبر عدد من الصالات ضمن خطة التوسع الأفقي للمؤسسة.



ونوه نجم إلى أن الطلب على السلع في صالات المؤسسة لم يقتصر على المواد الغذائية الأساسية، حيث زاد الطلب على المنتجات الكهربائية والمنزلية مع ازدياد الفارق السعري بين أسعار المؤسسة والأسواق، حيث تحسنت مبيعات صالات المؤسسة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مضيفاً إن المؤسسة بدأت بقروض السلع المعمرة والبالغ 500 ألف ليرة سورية وهو بالتعاون مع مصرف التسليف الشعبي، وقريباً سيتم التعاون مع بنك بيمو في منح قروض السلع المعمرة، حيث أرسل البنك مندوبه إلى صالات المؤسسة للاطلاع على المنتجات الموجودة ضمن قرض السلع المعمرة.



يشار إلى أن عدد المقترضين لشراء السلع المعمرة عبر مصرف التسليف الشعبي اقتصر على 10 مواطنين في جميع المحافظات منذ إطلاق القرض.



علي محمود سليمان