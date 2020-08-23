149 ضبطا تموينيا حصيلة نشاط حماية المستهلك بحمص خلال الشهر الحالي
نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص منذ بداية الشهر الحالي آب ولغاية ٢٠ منه ١٤٩ ضبطا تموينيا بحق عدد من الفعاليات التجارية لارتكاب اصحابها مخالفات جسيمة أبرزها ١٥ ضبطا تموينيا حيازة مواد مجهولة المصدر و١٥ ضبطا حيازة مواد مجهولة المصدر و١١ ضبطا بمخالفة الاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة ومخالفتين بحق محطات وقود و٥ ضبوط بمخالفات تتعلق بالدقيق التمويني و١١ ضبطا بمخالفات تتعلق باللحوم ٣ ضبوط غش فيما شملت بقية الضبوط مخالفات تتعلق بفواتير الشراء والامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد.