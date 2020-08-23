«اللجنة الدستورية السورية».. في موعدها
الاحتلال التركي يقصف قرى في ريف الرقة الشمالي
بعد الضغط على الاحتلال التركي .. تزويد محطة علوك في الحسكة بالكهرباء للبدء بضخ المياه
لليوم الثاني والعشرين الحسكة عطشى... والهلال الأحمر يناشد الأمم المتحدة
مظاهرات في ريف القامشلي تطالب بخروج قوات الاحتلال الأمريكي
سورية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف جريمة النظام التركي بقطع المياه عن الحسكة
قصة رامبو السوري
القواعد الأميركية في المهداف: انطلاق المقاومة الشعبية؟
الحسكة تختنق عطشاً .. ومطالب شعبية للضامن الروسي و المنظمات الدولية لتحييد آبار علوك
إصابات بين المدنيين وأضرار مادية إثر انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة
رفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي في سورية.. انعقاد الملتقى العشائري الثالث في مدينة حلب
مقتل عنصر من “قسد” في مخيم الهول بريف الحسكة
سورية تصدر أحكام غيابية بحق شهود زور في المحكمة الدولية بشأن اغتيال الحريري
زعيم حزب السعادة التركي: تدخل أردوغان في سورية أوصل المنطقة إلى وضع صعب
بيدرسون يكشف عن موعد انعقاد اللجنة الدستورية السورية

149 ضبطا تموينيا حصيلة نشاط حماية المستهلك بحمص خلال الشهر الحالي

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص منذ بداية الشهر الحالي آب ولغاية ٢٠ منه ١٤٩ ضبطا تموينيا بحق عدد من الفعاليات التجارية لارتكاب اصحابها مخالفات جسيمة أبرزها ١٥ ضبطا تموينيا حيازة مواد مجهولة المصدر و١٥ ضبطا حيازة مواد مجهولة المصدر و١١ ضبطا بمخالفة الاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة ومخالفتين بحق محطات وقود و٥  ضبوط بمخالفات تتعلق بالدقيق التمويني و١١ ضبطا بمخالفات تتعلق باللحوم ٣ ضبوط غش فيما شملت بقية الضبوط مخالفات تتعلق بفواتير الشراء والامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد.