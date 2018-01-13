10 أمور يومية “بسيطة” تقوي ذاكرتك

الذاكرة أحد أهم خصائص العقل البشري، لذلك يحرص الناس دائما على العمل لتقويتها. وأكدت الدراسات الحديثة أن أفعالا بسيطة للغاية مثل القراءة بصوت عال قد تطور الذاكرة لدى الإنسان.





وسأل موقع “بزنس إنسايدر” خبراء في المجال، للوصول إلى بعض الأفعال اليومية البسيطة، التي ستطور الذاكرة لدى الإنسان على المدى البعيد وأبرزها ما يلي:





التكرار اللفظي





وفقا للخبراء، إعادة لفظ المعلومة، تعطي الذهن فرصة إضافية لتذكرها. مثلا عندما يعرف أحد نفسه باسمه، إذا كرر الشخص المقابل الاسم للتأكيد، سترتفع فرصة تذكر هذا الاسم مستقبلا.





الحياة الاجتماعية





النشاطات الاجتماعية مع الآخرين تساعد على بناء ذاكرة أفضل.





ربط الذكريات





ينصح الخبراء ربط المعلومات التي يحاول الشخص تذكرها بصور معينة. فتذكر الصورة بإمكانه تحفيز الذهن لتذكر المعلومة.





أثاث الذكريات





تحديد قطع أثاث من المنزل لذكريات معينة. إذا أراد الشخص تذكر فعل شيء معين، مثل شراء جهاز ما، تخيل هذا الجهاز على طاولة في المنزل قد يساعد الشخص على تذكر شراء الجهاز عندما يرى الطاولة في منزله.









مهمة واحدة فقط





تجنب عمل أكثر من مهمة في نفس الوقت قد يحفز الذاكرة كي تكون أكثر حدة ووضوحا.





الاسترخاء





الاسترخاء من ضغوط الحياة والعمل، يساعد الذهن على إعادة ترتيب الأفكار، وتبعا لذلك ترتيب الذاكرة.





الرياضة





ممارسة الرياضة تدفع إلى إفراز جزيئات تصلح وترمم خلايا المخ، مما يعني فائدة أكبر للذاكرة.





تقسيم المعلومات





قال خبراء إن تقسيم الأفكار الطويلة إلى أجزاء، وتعيين أفكار صغيرة منها، يساعد على تنشيط الذاكرة. المثال الأبرز هنا هو محاولة تذكر خطبة طويلة، قد يكون صعبا حفظها بالكامل، لكن تقسيمها لأفكار سيساعد على الإلقاء السلس والمنظم.





النوم





النوم من العناصر المهمة لتنشيط الذاكرة.. عند النوم، يقوم الذهن بإعادة شريط أحداث اليوم، ويقوم بحفظ عدد من المعلومات التي شهدتها تلك الأحداث.





كتابة الأفكار





الذهن البشري يميز المعلومات عندما يراها أو يسمعها، بشكل أكبر من محاولة استرجاعها عن طريق الذاكرة. لذلك كتابة الأفكار المهمة سيساعد على التذكر كثيرا.



