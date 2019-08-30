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“فيسبوك” يستبدل شعار “المجانية” من صفحته الرئيسية

فاجئ موقع “فيسبوك” زوار صفحته الرئيسية الذين يرغبون بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، بتغيير شعاره “مجاني وسيبقى” إلى “سريع وسهل”.

وأثار المصطلح الجديد الشكوك بشأن ما إذا كان “العملاق الأزرق” يخطط لفرض رسوم معينة على المستخدمين القدامى أو الجدد.

وامتنع “فيسبوك” عن توضيح السبب المؤدي لتغيير في الشعار الذي ظل ثابتاً على مدى سنوات طويلة، علماً أنه في قسم “ما ينبغي معرفته” بالموقع يوجد نص يؤكد أن المنصة لا تلتزم التزاماً تاماً بأن تظل خدماتها مجانية.

وأرجع الخبير القانوني “خوسي أنطونيو كاستليو”، إزالة “فيسبوك” شعاره القديم إلى الضغوط التي مورست عليه من هيئات الاتحاد الأوروبي، لأن خدمات الموقع ليست مجانية حتى وإن كان المستخدم لا يدفع أي رسوم.

وأشار “كاستيلو” إلى أن “فيسبوك” يجني أموالاً طائلة من جمع بيانات المستخدمين والاستفادة منها في الإعلانات والتسويق.

يذكر أن “فيسبوك” وافق على دفع أكبر غرامة مالية في تاريخ الشركات الأمريكية وتصل إلى 5 مليارات دولار لتسوية قضية انتهاك خصوصية المستخدمين.


تجدر الإشارة إلى أن عدد المستخدمين النشطين لموقع “فيسبوك” يصل إلى 2.2 مليار مستخدم شهرياً.

 


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