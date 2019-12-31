“بايدو” الصينية تتفوق على “غوغل” و”مايكروسوفت” بالذكاء الصناعي

تفوقت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “بايدو” على العملاقين الأميركيين غوغل ومايكروسوفت في مسابقة الذكاء الصناعي، المصممة لاختبار مدى قدرة الآلة على فهم لغة الإنسان.



وحققت بايدو،“أعلى الدرجات في مقياس تقييم فهم اللغة العام، والذي يعتبر على نطاق واسع المعيار الأساسي للذكاء الصناعي لفهم اللغة”.



وبين الموقع أنه “أصبح نموذج شركة بايدو المعروف اختصارا باسم “إرني”، أو التمثيل المحسن من خلال تكامل المعرفة، أول من حصل على أكثر من 90 نقطة في الاختبار، متصدرا قائمة المتفوقين في الذكاء الصناعي، التي تهيمن عليها شركات التكنولوجيا والجامعات الأميركية”.



وأضاف الموقع، أن “نموذج “إرني” تمكّن من أن يصبح واحدا من 10 أنظمة ذكاء صناعي تتفوق على المعدل البشري في مقياس تقييم فهم اللغة العام، والبالغ 87.1 نقطة”.



واستخدم نموذج “إرني” طريقة مشابهة لنموذج تمثيلات التشفير ثنائية الاتجاه من غوغل، والذي يعرف اختصارا باسم “بيرت”، الذي عمل على تحويل فهم اللغة الطبيعية بالنسبة إلى الذكاء الصناعي عندما تم تطويره العام الماضي.

ويعرف الذكاء الصناعي بأنه قدرة الآلات والحواسيب الرقميّة على القيام بمهام مُعينة تُحاكي وتُشابه تلك التي تقوم بها الكائنات الذكيّة؛ كالقدرة على التفكير أو التعلُم من التجارب السابقة أو غيرها من العمليات الأُخرى التي تتطلب عمليات ذهنية.



يذكر أن الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى الوصول إلى أنظمة تتمتع بالذكاء وتتصرف على النحو الذي يتصرف به البشر من حيث التعلُم والفهم، بحيث تُقدم تلك الأنظمة لمُستخدميها خدمات مُختلفة من التعليم والإرشاد والتفاعل وما إلى ذلك.



سكاي نيوز