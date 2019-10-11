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“بائعات الهوى” أحد الأسباب .. هولندا تنوي تغيير اسمها

قررت الحكومة الهولندية تغيير اسم البلاد والامتناع عن استخدام تسمية “هولندا”، نظراً “للصورة السيئة التي باتت مقترنة بالأذهان بسببها”، بحسب بوابة “Adformatie” الإعلامية.


وقالت البوابة أن “القرار الحكومي يأتي في إطار تحديث البلاد، وأن التسمية الحالية تقترن في أذهان الناس بتجار المخدرات وبحي الفوانيس الحمراء المشهور ببائعات الهوى في أمستردام”.


وذكرت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الهولندية أن “هولندا تحتاج إلى علامة تجارية وطنية أكثر اتساقا وتنسيقا”، مضيفة أن” الحكومة تريد تقديم البلاد كدولة منفتحة ومبتكرة وشاملة”.


وتنوي الحكومة الهولندية الترويج لاسم البلاد الجديد _الذي لم تعلن عنه_ في المحافل الدولية مثل “يورو فيجن 2020” وعن طريق منتخب كرة القدم.


يذكر أن نصف مساحة هولندا تقع تحت مستوى سطح البحر، وهي السمة الجغرافية التي أعطت البلاد اسمها الذي يعني “الأرض المنخفضة”.

 


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