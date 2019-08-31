“السياحة”: فنادق العاصمة ممتلئة 100%.. ومليوني سائح متوقع لهذا العام!!

قال مدير سياحة دمشق، طارق كريشاتي، إن نسبة الإشغالات في فنادق دمشق وصلت إلى 100%، ومعظم النزلاء من المشاركين في الدورة الـ61 لـ”معرض دمشق الدولي”، مضيفا، أن النزلاء من جنسيات وبلدان عربية وأجنبية مختلفة.



وبحسب وزارة السياحة، أنه خلال 2018، وصل عدد القادمين إلى سورية نحو 1.8 مليون شخص، وتوقع وصول عدد القادمين إلى سوريا لهذا العام نحو مليوني عربي وأجنبي.



ويشار إلى أن معظم هذه الأرقام لا نراها على أرض الواقع، فمعظم المناطق السياحية غير مؤهلة، وتتركز السياحة غالبا على السياحة الدينية والتجميلية في سوريا.



“الاقتصاد اليوم”