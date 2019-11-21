“البومة” الأسرع في العالم بقيمة 3.2 مليون دولار

كشفت شركة “أسبارك” اليابانية عن سيارتها الجديدة التي وصفتها بأنها “أسرع سيارة في العالم من ناحية التسارع” بسعر 3.2 مليون دولار أمريكي.



وتبلغ سرعة السيارة التي أطلقت عليها الشركة اسم “البومة” إلى 250 ميلا في الساعة، أي ما يعادل 402 كيلومترات في الساعة.



وأكدت الشركة المصنعة للسيارة أنها “كهربائية بالكامل، وتعتبر واحدة من أسرع السيارات في العالم التي يمكنها قانونا أن تسير في الشوارع، خلافا للسيارات السريعة التي تسير فقط في الحلبات”. وأضافت الشركة أن “سرعة “البومة” يمكن أن تصل كذلك إلى 96 كيلومترا في خلال ثانية و69 جزءا منها”، لتتفوق بذلك على سيارتي “ريماك” و”تيسلا”، إذ تستغرق الأولى 1.85 ثانية، والأخرى 1.90 ثانية.



وتمتاز السيارة الجديدة بأنها مزودة ببطارية أيون ليثيوم، تولد قوة قدرتها 2012 حصانا، ويمكن شحن البطارية خلال 80 دقيقة.



وكشفت الشركة اليابانية عن “البومة” أول مرة كنموذج أولي سنة 2017، لكن النسخة الجاهزة للبيع عرضت في معرض دبي للسيارات السبت الماضي.



يذكر أن “أسبارك” تسعى لتحطيم الرقم القياسي لسرعة السيارات أثناء اختبارها بحلبة نوربورغرينغ الألمانية في شهر آذار المقبل 2020.



وكالات