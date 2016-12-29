وقف شامل للأعمال القتالية في جميع الأراضي السورية بدءا من منتصف الليلة القادمة

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقفا شاملا للأعمال القتالية على جميع الأراضي السورية بدءا من منتصف الليلة القادمة.



وقالت القيادة في بيان .. إنه “بعد الانتصارات والنجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة على أكثر من اتجاه تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقفا شاملا للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من الساعة صفر يوم 30-12-2016.



وبينت القيادة العامة للجيش أن قرار الأعمال القتالية يستثني تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما.



ولفتت القيادة العامة للجيش إلى أن “قرار وقف الأعمال القتالية يأتي بهدف تهيئة الظروف الملائمة لدعم المسار السياسي للأزمة في سورية”.

- من جهة أخرى قالت مصادر: إن هناك معلومات عن قرب التوصل لوقف إطلاق نار شامل في سورية لا يشمل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين.

سانا