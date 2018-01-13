وفاة 5 أشخاص جراء حريق بشقة سكنية في محيط ساحة سعد الله الجابري بحلب

نشب بعد منتصف الليلة الماضية حريق بإحدى الشقق السكنية في مدينة حلب ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات.

وأشار مصدر في قيادة الشرطة في حلب إلى وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة نتيجة نشوب حريق في إحدى الشقق السكنية في محيط ساحة سعد الله الجابري بمدينة حلب مبينا ان الحريق ناتج عن احتراق مدفأة داخل الشقة وأسفر أيضا عن وقوع أضرار كبيرة فيها.